Замглавы Минобороны рассказал о конкурсе кинологов на АрМИ-2017

ДМИТРОВ (Московская обл), 5 авг — РИА Новости. Организаторы создали комфортные условия для военнослужащих и их собак, участвующих в конкурсе кинологов на Армейских международных играх, сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, который приехал поболеть за российскую команду.

"Сегодня мы являемся свидетелями очень интересного, необычного конкурса. Необычность его заключается в том, что это соревнование на выучку, смелость, профессионализм и слаженность проходит не только между воинами. Это соревнование тандемов — человека и животного, которое, конечно, имеет свои физиологические и психологические особенности", — сказал Фомин, открывая самый зрелищный этап соревнований.

"Я знаю и вижу, что организаторы постарались создать максимально комфортные условия на этих соревнованиях для того, чтобы вы продемонстрировали свою выучку и выучку питомца, верного друга", — сказал замминистра пожелав удачи участникам.

По результатам уже проведенных двух этапов "Дог-биатлона" (индивидуальная гонка) и "Защитная служба" в личном и командном зачетах лидирует сборная России. В субботу на полигоне Центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ начался основной этап соревнований — прохождение трехсотметровой полосы препятствий. Кинологам и служебным собакам предстоит преодолеть легкоатлетический барьер, двухметровый глухой забор, сквозную лестницу, а так же метнуть учебную гранату весом 700 грамм на расстояние 25 метров в двухметровую круглую мишень.

В составе российской команды пять расчетов военных кинологов и их собак — трех немецких и двух бельгийских овчарок. Соперниками россиян стали команды из Белоруссии, Египта, Казахстана, России и Узбекистана.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.