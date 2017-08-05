Корабль "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Сегодня новейший малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочёк", построенный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького, завершил переход под буксирами по внутренним водным путям в Черное море и прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу", — сказал он журналистам.

Трухачев отметил, что "Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Трухачев добавил, что по завершении комплекса испытаний "Вышний Волочек" войдёт в боевой состав Черноморского флота.