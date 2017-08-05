Зрители конкурса "Ключи от неба-2017" в Астраханской области увидят авиашоу

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Зрители международного конкурса "Ключи от неба-2017" увидят авиационное шоу и боевые пуски С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что зрители также увидят марш зенитного ракетного дивизиона С-300ПМ2, со стрельбой боевой машиной "Панцирь-С" по воздушным и наземным целям в движении. Победители соревнований в этапе вождения автомобильных базовых шасси МАЗ-543 продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствий и выполнении манёвров.
Добавляется, что с концертной программой выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца. Помимо этого для гостей конкурса развернута масштабная статистическая экспозиция современной техники и вооружения противовоздушной обороны, выставка ракет-мишеней, информационные стенды военных учебных заведений и предприятий оборонно-промышленного комплекса, производящих технику для систем противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны.
Завершатся торжественные мероприятия церемонией спуска флага, символизирующей закрытие Второго международного конкурса боевых расчётов зенитных ракетных войск "Ключи от неба — 2017".