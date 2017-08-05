Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Перейти в фотобанк Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою Коц. Вторая международная Гаагская конференция, прошедшая 110 лет назад с июня по октябрь 1907 года, во многом предопределила правила ведения войн на весь ХХ век. В ней участвовали делегации 44 государств, принявшие 13 конвенций: о законах и обычаях сухопутной войны, о мирном решении международных столкновений, о правах и обязанностях нейтральных держав и другие. Некоторые из этих договоренностей действуют по сей день. Обе конференции (первая прошла в 1899 году) наложили ряд запретов на вооружения и способы ведения войны, которыми могут пользоваться противостоящие стороны: экспансивные пули, бомбометание с воздушных шаров, снаряды с отравляющим газом.

В течение XX века в мире вводились и другие запреты, связанные с применением того или иного вида вооружений. Но соблюдались и соблюдаются они далеко не всегда. РИА Новости публикует подборку самых смертоносных видов оружия (не массового поражения), запрещенных международными конвенциями.

Экспансивные пули

Экспансивные (разрывные, разворачивающиеся) пули на сегодняшний день в военном деле официально запрещены, однако широко используются охотниками на крупного зверя из-за их мощного останавливающего воздействия. Такой боеприпас при попадании в мягкие ткани резко увеличивает свой диаметр, нанося сильнейшие повреждения внутренних органов. Первые пули такого типа появились в начале 1890-х годов и стали называться дум-дум — по названию предместья Калькутты, где располагалась британская оружейная фабрика. Они представляли собой пули из мягкой стали для винтовочного патрона со спиленной оболочкой на носу. При попадании в цель боеприпас раскрывался подобно цветку. В большинстве случаев такие ранения были смертельными или приводили к пожизненной инвалидности.

Экспансивные боеприпасы были запрещены в 1899 году на первой Гаагской конференции. Но в годы Первой мировой войны Россия из-за нехватки винтовок Мосина вынужденно использовала устаревшие на тот момент винтовки Бердана. Их патрон калибра 10,67 миллиметра имел безоболочную пулю, которая по характеру наносимых повреждений являлась экспансивной. Германия, в свою очередь, тоже использовала дум-дум на обоих фронтах. Сегодня регулярные армии разрывные пули не применяют как по соображениям гуманизма, так и из здравого смысла. Такой боеприпас крайне неэффективен против цели, защищенной бронежилетом. Тем не менее патроны с экспансивными пулями активно используются правоохранительными органами разных стран. Они не дают рикошета, что важно при стрельбе в людных местах, и способны гарантированно сбить преступника с ног, моментально его обезвредив.

Напалм

Это страшное оружие стало широко известно во время Вьетнамской войны. Напалм представляет собой, по сути, вязкий бензин и очень прост в изготовлении. В горючее добавляется загуститель из смеси алюминиевых солей органических кислот — нафтеновых, пальмитиновой и других. Получившаяся гелеобразная смесь легко воспламеняется, долго горит и липнет ко всем поверхностям, в том числе вертикальным. А потушить ее очень и очень сложно.

© AP Photo Американские военные во время стрельбы из огнемета на военной базе Форт-Беннинг © AP Photo Американские военные во время стрельбы из огнемета на военной базе Форт-Беннинг

Американцы во Вьетнаме выжигали напалмом целые деревни и огромные лесные массивы, чтобы лишить противника укрытий. Смесь использовалась в авиационных бомбах, ранцевых и механизированных огнеметах, зажигательных патронах. При попадании на тело напалм причинял сильнейшие ожоги — раненые часто гибли от болевого шока. Кроме того, эффект от использования этого оружия невозможно было предсказать — во Вьетнаме под удар часто попадали мирные жители и дружественные войска. Напалм оказался под запретом только в 1980 году, когда в ООН были приняты Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия и связанный с ней Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия.

Кассетные боеприпасы

Этот вид оружия попал под запрет сравнительно недавно. В декабре 2008 года в Дублине 93 государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, полностью исключающую их применение в боевых действиях. Впрочем, крупнейшие производители и эксплуатанты кассетных бомб и снарядов — Китай, Россия, США, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан и Израиль — участвовать в соглашении отказались, ссылаясь на высокую эффективность подобного оружия. Тем не менее эти страны соблюдают ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия, в частности запрет на его использование в густонаселенных районах.

Чаще всего в конфликтах применяются авиационные бомбовые кассеты. Они представляют собой тонкостенные авиабомбы, набитые небольшими боевыми элементами массой до 10 килограммов. В одной кассете может быть до 100 таких "бомбочек" — противопехотных, противотанковых, зажигательных и других. После того как самолет сбрасывает боеприпас, корпус авиабомбы разрушается на определенной высоте, и десятки боевых элементов смертоносным дождем накрывают огромную площадь. Подобное оружие очень эффективно против рассредоточенных целей. Главный недостаток первых кассетных бомб — их боевые элементы не всегда срабатывали при контакте с землей. Даже годы спустя на них подрывались ни в чем не повинные люди. Современные суббоеприпасы, впрочем, оснащены механизмами самоликвидации, которые практически свели на нет нежелательное минирование местности.

Белый фосфор

Боеприпасы, оснащенные белым фосфором, формально запрещены дополнительными протоколами от 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны. Это оружие использовалось еще в ходе Первой мировой немецкими и британскими войсками. Белый фосфор активно применялся люфтваффе во Второй мировой, американцами в Корее, Израилем в Ливане и во множестве других войн и вооруженных конфликтов. Согласно информации ряда СМИ, Вооруженные силы Украины использовали фосфорные боеприпасы в Донбассе, а авиация США и их союзников — в Сирии.

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода. Его чрезвычайно сложно потушить — особенно когда под рукой нет большого количества воды. Фосфорные боеприпасы наносят урон открыто расположенной и укрытой живой силе, выводят из строя технику. Отмечались случаи, когда подобное оружие буквально прожигало человека насквозь. А смертельно опасные удушливые газы, образующиеся при горении фосфора, добивали тех, кого щадил огонь.

Противопехотные мины

Наземные противопехотные мины есть в арсеналах всех стран, имеющих собственные вооруженные силы. Многочисленные разновидности этого оружия массово использовались с начала ХХ века во всех без исключения войнах и вооруженных конфликтах для выведения из строя живой силы противника. Противопехотная мина, особенно нажимного действия, зачастую не убивает, а сильно калечит военнослужащего. Кроме того, далеко не всегда все минные поля удается найти и обезвредить после завершения войны. Неизвестно, сколько еще этих смертоносных закладок ждет в земле своего часа, но, по оценкам многих специалистов, их количество по всей Земле может составлять несколько миллионов.

© Фото : Public Domain Морские пехотинцы Армии США с миной Claymore во время тренировки © Фото : Public Domain Морские пехотинцы Армии США с миной Claymore во время тренировки

Полный запрет на производство, использование и накопление противопехотных мин был прописан в Оттавской конвенции 1997 года, однако большинство стран, включая США, Россию и КНР, ее не подписали. Кроме того, это оружие — излюбленное средство террора многочисленных экстремистских организаций и партизанских движений, которые, естественно, ни в каких международных договорах не участвуют. Следовательно, запрет противопехотных мин можно считать обычной формальностью, никак не повлиявшей на реальное положение дел.