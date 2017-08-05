США
5.085 августа09:40МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Хуже смерти. Пять самых страшных видов запрещенного оружия

08:0005.08.2017
(обновлено: 08:25 05.08.2017)
034153
© AP Photo / Eric GayДемонстрация огнемета перед началом реконструкции сражения в Иводзиме на ранчо в ТехасеДемонстрация огнемета перед началом реконструкции сражения в Иводзиме на ранчо в Техасе
© AP Photo / Eric Gay

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вторая международная Гаагская конференция, прошедшая 110 лет назад с июня по октябрь 1907 года, во многом предопределила правила ведения войн на весь ХХ век. В ней участвовали делегации 44 государств, принявшие 13 конвенций: о законах и обычаях сухопутной войны, о мирном решении международных столкновений, о правах и обязанностях нейтральных держав и другие. Некоторые из этих договоренностей действуют по сей день. Обе конференции (первая прошла в 1899 году) наложили ряд запретов на вооружения и способы ведения войны, которыми могут пользоваться противостоящие стороны: экспансивные пули, бомбометание с воздушных шаров, снаряды с отравляющим газом.

В течение XX века в мире вводились и другие запреты, связанные с применением того или иного вида вооружений. Но соблюдались и соблюдаются они далеко не всегда. РИА Новости публикует подборку самых смертоносных видов оружия (не массового поражения), запрещенных международными конвенциями.

Экспансивные пули

Экспансивные (разрывные, разворачивающиеся) пули на сегодняшний день в военном деле официально запрещены, однако широко используются охотниками на крупного зверя из-за их мощного останавливающего воздействия. Такой боеприпас при попадании в мягкие ткани резко увеличивает свой диаметр, нанося сильнейшие повреждения внутренних органов. Первые пули такого типа появились в начале 1890-х годов и стали называться дум-дум — по названию предместья Калькутты, где располагалась британская оружейная фабрика. Они представляли собой пули из мягкой стали для винтовочного патрона со спиленной оболочкой на носу. При попадании в цель боеприпас раскрывался подобно цветку. В большинстве случаев такие ранения были смертельными или приводили к пожизненной инвалидности.

© Фото : Public DomainРазрывные пули разных калибров
© Фото : Public Domain
Разрывные пули разных калибров

Экспансивные боеприпасы были запрещены в 1899 году на первой Гаагской конференции. Но в годы Первой мировой войны Россия из-за нехватки винтовок Мосина вынужденно использовала устаревшие на тот момент винтовки Бердана. Их патрон калибра 10,67 миллиметра имел безоболочную пулю, которая по характеру наносимых повреждений являлась экспансивной. Германия, в свою очередь, тоже использовала дум-дум на обоих фронтах. Сегодня регулярные армии разрывные пули не применяют как по соображениям гуманизма, так и из здравого смысла. Такой боеприпас крайне неэффективен против цели, защищенной бронежилетом. Тем не менее патроны с экспансивными пулями активно используются правоохранительными органами разных стран. Они не дают рикошета, что важно при стрельбе в людных местах, и способны гарантированно сбить преступника с ног, моментально его обезвредив.

Напалм

Это страшное оружие стало широко известно во время Вьетнамской войны. Напалм представляет собой, по сути, вязкий бензин и очень прост в изготовлении. В горючее добавляется загуститель из смеси алюминиевых солей органических кислот — нафтеновых, пальмитиновой и других. Получившаяся гелеобразная смесь легко воспламеняется, долго горит и липнет ко всем поверхностям, в том числе вертикальным. А потушить ее очень и очень сложно.

© AP PhotoАмериканские военные во время стрельбы из огнемета на военной базе Форт-Беннинг
© AP Photo
Американские военные во время стрельбы из огнемета на военной базе Форт-Беннинг

Американцы во Вьетнаме выжигали напалмом целые деревни и огромные лесные массивы, чтобы лишить противника укрытий. Смесь использовалась в авиационных бомбах, ранцевых и механизированных огнеметах, зажигательных патронах. При попадании на тело напалм причинял сильнейшие ожоги — раненые часто гибли от болевого шока. Кроме того, эффект от использования этого оружия невозможно было предсказать — во Вьетнаме под удар часто попадали мирные жители и дружественные войска. Напалм оказался под запретом только в 1980 году, когда в ООН были приняты Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия и связанный с ней Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия.

Кассетные боеприпасы

Этот вид оружия попал под запрет сравнительно недавно. В декабре 2008 года в Дублине 93 государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, полностью исключающую их применение в боевых действиях. Впрочем, крупнейшие производители и эксплуатанты кассетных бомб и снарядов — Китай, Россия, США, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан и Израиль — участвовать в соглашении отказались, ссылаясь на высокую эффективность подобного оружия. Тем не менее эти страны соблюдают ограничения, налагаемые на оружие неизбирательного действия, в частности запрет на его использование в густонаселенных районах.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУстройство кассетной бомбы. Государственное научно-производственное предприятие "Базальт"
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Устройство кассетной бомбы. Государственное научно-производственное предприятие "Базальт"

Чаще всего в конфликтах применяются авиационные бомбовые кассеты. Они представляют собой тонкостенные авиабомбы, набитые небольшими боевыми элементами массой до 10 килограммов. В одной кассете может быть до 100 таких "бомбочек" — противопехотных, противотанковых, зажигательных и других. После того как самолет сбрасывает боеприпас, корпус авиабомбы разрушается на определенной высоте, и десятки боевых элементов смертоносным дождем накрывают огромную площадь. Подобное оружие очень эффективно против рассредоточенных целей. Главный недостаток первых кассетных бомб — их боевые элементы не всегда срабатывали при контакте с землей. Даже годы спустя на них подрывались ни в чем не повинные люди. Современные суббоеприпасы, впрочем, оснащены механизмами самоликвидации, которые практически свели на нет нежелательное минирование местности.

Белый фосфор

Боеприпасы, оснащенные белым фосфором, формально запрещены дополнительными протоколами от 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны. Это оружие использовалось еще в ходе Первой мировой немецкими и британскими войсками. Белый фосфор активно применялся люфтваффе во Второй мировой, американцами в Корее, Израилем в Ливане и во множестве других войн и вооруженных конфликтов. Согласно информации ряда СМИ, Вооруженные силы Украины использовали фосфорные боеприпасы в Донбассе, а авиация США и их союзников — в Сирии.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донецкой области

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода. Его чрезвычайно сложно потушить — особенно когда под рукой нет большого количества воды. Фосфорные боеприпасы наносят урон открыто расположенной и укрытой живой силе, выводят из строя технику. Отмечались случаи, когда подобное оружие буквально прожигало человека насквозь. А смертельно опасные удушливые газы, образующиеся при горении фосфора, добивали тех, кого щадил огонь.

Противопехотные мины

Наземные противопехотные мины есть в арсеналах всех стран, имеющих собственные вооруженные силы. Многочисленные разновидности этого оружия массово использовались с начала ХХ века во всех без исключения войнах и вооруженных конфликтах для выведения из строя живой силы противника. Противопехотная мина, особенно нажимного действия, зачастую не убивает, а сильно калечит военнослужащего. Кроме того, далеко не всегда все минные поля удается найти и обезвредить после завершения войны. Неизвестно, сколько еще этих смертоносных закладок ждет в земле своего часа, но, по оценкам многих специалистов, их количество по всей Земле может составлять несколько миллионов.

© Фото : Public DomainМорские пехотинцы Армии США с миной Claymore во время тренировки
© Фото : Public Domain
Морские пехотинцы Армии США с миной Claymore во время тренировки

Полный запрет на производство, использование и накопление противопехотных мин был прописан в Оттавской конвенции 1997 года, однако большинство стран, включая США, Россию и КНР, ее не подписали. Кроме того, это оружие — излюбленное средство террора многочисленных экстремистских организаций и партизанских движений, которые, естественно, ни в каких международных договорах не участвуют. Следовательно, запрет противопехотных мин можно считать обычной формальностью, никак не повлиявшей на реальное положение дел.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена