В Воронежской области женщины-военные показали "автомобильный вальс"

ОСТРОГОЖСК (Воронежская область), 3 авг — РИА Новости. "Танец" броневиков с женщинами за рулем увидели зрители конкурса "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр в Воронежской области.

Вальс исполнили пилоты 147-й автомобильной базы Минобороны России.

В единой команде военнослужащие-женщины и военнослужащие срочной службы продемонстрировали элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления более чем 20 автомобилями, среди которых — грузовые машины Камаз, легковые УАЗ, автомобили Ford и впервые участвующие в программе бронеавтомобили "Рысь".

"Пилоты-женщины выполнили такие сложные элементы вождения, как "кольцо", "восьмерка", "мельница" и "ножницы". В моменты скоростного прохождения участков автомобили на скорости 60 км в час сближались на расстоянии до 5 см, что говорит о высочайшем мастерстве владения автомобилем", — заявил журналистам тренер коллектива пилотов 147-й автомобильной базы Минобороны Алексей Курнашкин.