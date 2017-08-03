В ЦВО опровергли сообщения СМИ о поножовщине в воинской части на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Пресс-служба Центрального военного округа опровергла сообщения ряда СМИ о том, что в учебном соединении ЦВО произошла драка с применением холодного оружия.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в одном из учебных центров в Свердловской области якобы произошло побоище между группой из 60 бойцов из Тувы, употребивших алкоголь, и 100 солдатами из местного гарнизона. СМИ писали, что ножевые ранения получили 14 человек, в том числе офицер.

"Второго августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины", — сообщает пресс-служба ЦВО в четверг.

По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено, отмечается в сообщении.

"Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия — абсолютная ложь", — заявляют в ЦВО.

Командование округа совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном соединении для установления причин и обстоятельств произошедшего. Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности, говорится в сообщении.