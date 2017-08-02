ФПИ создает новую экипировку, оружие и роботов для ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) создает новую экипировку, элементы вооружения и робототехнические комплексы для российских десантников, сообщили РИА Новости в фонде в День Воздушно-десантных войск.

"Созданием ряда новых технологий, которые могут быть использованы в интересах ВДВ, занимается ФПИ. В частности, в одной из лабораторий фонда созданы уникальные фильтрующие материалы, которые способны обеспечить эффективную защиту от проникновения вредных веществ, а также мембранные материалы, обладающие повышенной водоупорностью и паропроницаемостью", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, высокомобильные подразделения "голубых беретов" способны выполнять свои задачи в тылу противника, действуя зачастую без поддержки основных сил. Задачи, которые решают десантники, обуславливают необходимость в обеспечении подразделений высокоэффективными экипировкой, средствами защиты, вооружением, в том числе с учетом возможности действий в различных климатических условиях.

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"В ФПИ также реализуются проекты, направленные на развитие технологий, которые могут быть внедрены в производство современных боеприпасов. Например, в конце 2016 года успешно завершились испытания перспективных образцов пуль, изготовленных с применением технологии послойного лазерного сплавления. Результаты стрелковых экспериментов подтвердили возможность создания боеприпасов и элементов вооружения с применением аддитивных технологий", — рассказали в фонде.

Также фонд ведет исследования по созданию робототехнических платформ, способных оказывать поддержку военнослужащим, а в ряде случаев – заменять их на поле боя, оставляя человеку принятие решений вместо непосредственного участия в боевых столкновениях.

"Одной из известных робототехнических разработок, созданных Заводом имени В.А. Дегтярева совместно с ФПИ, является робототехнический комплекс "Нерехта", который постоянно совершенствуется и перспективе будет иметь в своем составе компоненты, которые позволят ему взаимодействовать с другими роботизированными комплексами как наземными, так и воздушными или водными", — заключили исследователи.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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