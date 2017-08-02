Командующий ВДВ заявил, что десантники всегда были примером для подражания

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками РФ (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении с Днем ВДВ отметил, что именно десантники всегда были образцом для подражания.

"История наших войск неразрывно связана с развитием Вооруженных сил России. Везде и всегда именно десантники были образцом для подражания, примером верности долгу и чести", — приводит слова Сердюкова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его словам, традиции десантного братства передаются из поколения в поколение. "Мы всегда чтим и помним заслуги людей, которые стояли у истоков становления и развития войск, подвиги тех, кто беззаветно отдавали себя служению Родине. Это наши командиры, легендарные командующие, ветераны Великой Отечественной войны, войны-интернационалисты, участники боевых действий, чьи имена вписаны в золотую летопись армии России Воздушно-десантных войск", — подчеркнул Сердюков.

Он уточнил, что на данном этапе продолжается дальнейшее совершенствование и развитие ВДВ. Помимо этого, командующий ВДВ выразил уверенность в том, что десантники и впредь будут оставаться элитой армии России и гордостью страны.