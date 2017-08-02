"На обычных полигонах нам скучно": как сегодня служит элита ВДВ

Коц. Сегодня, 2 августа, бывшие и действующие десантники отмечают свой профессиональный праздник — День ВДВ. В гвардейских частях "крылатой пехоты" традиционно проводятся праздничные показательные выступления, а в парках и на площадях городов по всей стране ветераны собираются вместе, чтобы повидать сослуживцев, вспомнить проведенные вместе годы и, не чокаясь, выпить третью рюмку за своих товарищей, не вернувшихся с войн и конфликтов. Этот род войск за 87 лет своего существования серьезно менялся и реформировался, но неизменными всегда оставались высокий боевой дух солдат и офицеров ВДВ, их особый кураж и гордость за принадлежность к военной элите.
В канун праздника РИА Новости попросило двух военнослужащих-однофамильцев отдельного разведывательного батальона 106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии рассказать, как сегодня служат бойцы резерва Верховного Главнокомандующего и что нового в ВДВ появилось за последние годы.
О службе
Гвардии старший лейтенант Антон Кузьмин: "Я родился в Рязани в семье военнослужащего и с детства хотел пойти по стопам отца. После школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, окончив которое в 2007 году, попал по распределению в 51-й парашютно-десантный полк 106-й дивизии. Позже написал рапорт о желании служить в 173-м отдельном разведывательном батальоне, прошел медкомиссию, сдал все экзамены и был переведен в это подразделение. В настоящий момент занимаю должность заместителя командира роты радиоэлектронной разведки. В наши задачи входят прослушка радиопереговоров противника, вброс в эфир дезинформации с целью его обмануть и многое другое. Могу сказать, что новые технические средства, которые стали поступать к нам за последние годы, отлично показали себя в боевых условиях".
Гвардии младший сержант контрактной службы Алексей Кузьмин: "Срочную службу я проходил в МВД, во Внутренних войсках. Уже после "дембеля" решил попробовать себя в Минобороны. Знающие люди советовали, говорили, что служба интересная и по деньгам неплохо. Подписал контракт с военным ведомством в 2011 году, попал в Тулу. Да и к родителям ближе — они в Калужской области живут, от нас рукой подать. По специальности я — старший стрелок-разведчик отдельного взвода ТСР (технических средств разведки. — Прим. ред.). Управляю беспилотными летательными аппаратами. Это, кстати, серьезное нововведение — еще лет пять назад о них в войсках только слышали, а сейчас массово используют. Учили нас сначала на специальном симуляторе, чтобы новички не угробили дорогостоящую технику. Потом мы стали поднимать беспилотники в воздух по-настоящему. Если как следует натренироваться, управлять ими просто. Сложнее командиру взвода, которому нужно согласовывать полеты с гражданскими службами, чтобы случайно никого в воздухе не задеть. К тому же есть частная собственность. Летишь над лесом, внизу вроде никого, а он, оказывается, кому-то принадлежит, и снимать там нельзя. Несколько раз возникали проблемы".
О распорядке дня и быте
О форме и снаряжении
Гвардии старший лейтенант Антон Кузьмин: "У военнослужащих есть два комплекта формы одежды — повседневная и полевая. Первую мы, как правило, надеваем, когда заняты на работе в штабе или в наряде. Вторую обычно носим на занятиях, во время боевой подготовки и так далее. Обувь у всех — ботинки на шнуровке с высоким берцем. Сапоги давно ушли в прошлое. И, кстати, изменились правила ношения поясного ремня. Раньше китель под него заправлялся, теперь носится навыпуск".
Гвардии младший сержант Алексей Кузьмин: "Когда я пришел в ВДВ, был последний год, когда в ходу были сапоги. Первое время ходил в пятнистом камуфляже расцветки "флора". Потом был миллион расцветок "пиксель", и в итоге прижилась форма, которую мы и носим сегодня. Очень удобная, особенно по сравнению с переходными моделями. Помните, там еще погон на груди был на западный манер? На новой форме не предусмотрены подворотнички, она и так прекрасно стирается. Впрочем, срочники, занятые на пыльных работах, могут и "подшиваться" по-старинке. Им со стиркой сложнее, чем контрактникам. В целом же и с формой, и с вооружением, и с обмундированием ситуация с 2011 года сильно улучшилась. Получаем все самое современное".
Об отборе и боевой подготовке
Гвардии младший сержант Алексей Кузьмин: "Военнослужащий контрактной службы материально заинтересован в том, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Если по спорту у тебя все здорово, ты сдаешь все нормативы на высшую квалификационную оценку, то получаешь надбавку к окладу в 70 процентов. Если ты мастер спорта или кандидат в мастера, эта цифра вырастает до 90-100 процентов. А если служишь давно и на хорошей должности, получаешь еще больше. Доплаты идут и за прыжки — их у меня в активе 16 с круглыми парашютами Д-5 и Д-6. Прыгал со всего: самолеты Ан-2 и Ил-76, вертолет Ми-8. Хочу "добить" до 21 и переучиться на "Арбалет". Часто бегаем марш-броски. Последний проводился в Новороссийске недавно. Бежали 15 километров в полной выкладке. С собой я тащил гранатомет, помимо штатного вооружения, плюс каждому нагрузили в рюкзак еще по пять килограммов камней. Более 12 килограммов в сумме. Да еще и бегом по горной местности — не каждый сдюжит. Но, хочу отметить, физподготовка, меткость, скорость — это не самое главное для разведчика. Самое важное — боевой опыт. Я знаю бывалых старых разведчиков, которые не так сильны и быстры, как молодые. Но они нас на обед съедят и не подавятся. Потому что они опытнее нас. А опыт можно добыть только в командировке. Я был в "горячих точках" уже четыре раза".
О самом памятном прыжке
Гвардии старший лейтенант Антон Кузьмин: "Мы ночью прыгали в первый раз с Ил-76. Из-за погоды вылет постоянно откладывался, в итоге поднялись в воздух в районе 03:00. Выпрыгнули, тьма кромешная, не видно ничего. Ни земли, ни ориентиров. На малой высоте внезапно поднялся ветер, и я понял, что меня несет прямо на лес. В такие моменты быстро вспоминаешь все, чему учили, даже если успел подзабыть. Сгруппировался, приготовился и влетел прямо в чащобу. Повезло, даже не оцарапался о ветки. Повис на деревьях, убедился, что зацепился надежно. Расстегнул подвесную систему, спустился вниз, снял парашют и бегом рванул в сторону сборного пункта, потому что ждать меня никто не собирался. Отстал — пеняй на себя".
Гвардии младший сержант Алексей Кузьмин: "У меня все было не так экстремально, но понервничать пришлось. В один из прыжков в апреле я на пятидесятиметровой высоте поймал теплый восходящий поток воздуха. И просто завис на месте. Все перепробовал, но на снижение не шел. Признаюсь, был озадачен и не знал, как поступить. Но в итоге поток со временем немного ослаб, и я стал медленно опускаться вниз. Приземлился мягко, даже смог удержаться на ногах. А сослуживцы потом шутили: "Мы уже думали палками тебя сбивать".