Кадыров заявил, что российские подводные лодки способны поразить любую цель

День ВМФ в 2017 году (42)

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем Военно-морского флота (ВМФ) заявил, что подводные лодки РФ при необходимости готовы "поразить любую цель из любой точки всех океанов мира".

По его словам, "это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах Мирового океана". "Наш военный флот имеет славную историю. В его летописи сражения на Тихом океане, Балтийском, Северном, Чёрном и других морях, героические операции против подводных лодок и надводных кораблей противника в годы Великой Отечественной войны", — отметил Кадыров.

Он добавил, что "сегодня наш флот находится не только у родных причалов и в родных базах, наша группировка в Средиземном море оказывает существенное влияние на ход операции против Иблисского государства (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — ред.) в Сирии".

Помимо этого, он поздравил с праздником министра обороны России Сергея Шойгу, главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королёва, весь личный состав ВМФ, курсантов и ветеранов, а также пожелал всем крепкого здоровья, успехов и удачи в службе.