Минобороны сможет заправлять свыше 800 самолетов одновременно

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. На аэродромах Минобороны РФ будет возведено 40 пунктов заправки авиационной техники, аналогичных тем, что уже развернуты на авиабазе Хмеймим в Сирии, это позволит заправлять более 800 самолетов одновременно, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.

"На аэродроме Хмеймим развернута система централизованной заправки топливом авиационной техники с возможностью заправки нескольких десятков самолетов одновременно. Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии, сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем ещё 40 объектов, с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов", — сказал Булгаков в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, в сложных географических, климатических и временных условиях арабского государства система материально-технического обеспечения (МТО) доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям обстановки. "Органы военного управления силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме", — отметил замминистра. Так, в Сирии были впервые использованы блочно-модульные городки контейнерного типа (блок-модули) для размещения личного состава.

Кроме того, с начала проведения российской операции в Сирии специалисты войсковых ремонтных органов и выездные бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили свыше 3 тысяч текущих ремонтов и 25 тысяч технических обслуживаний.

"Одновременно наши специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии", — добавил Булгаков.