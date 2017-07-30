Российские военные вывезут из Арктики около четырех тысяч тонн металлолома

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российские военные вывезут из Арктического региона 3,8 тысячи тонн металлолома в 2017 году, сообщил в воскресенье замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В ходе экологической очистки Арктической зоны в этом году будет вывезено 3,8 тысячи тонн металлолома", — сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Булгаков отметил при этом, что общий объем собранного металлолома составляет на сегодня почти 2,6 тысячи тонн.

"Кроме сбора металлолома подразделения Минобороны по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях Минобороны России и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки", — добавил он.

В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья Губа и Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова и на других объектах в Арктической зоне России.