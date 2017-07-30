ВМФ в 2017 году пополнится 30 новыми кораблями и судами, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России в текущем году пополнится тридцатью новыми кораблями и судами, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на торжественном приеме в Петербурге в Главном Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.
"В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов. Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей", — заверил верховный главнокомандующий.
Путин также подчеркнул, что будет оказываться также вся необходимая поддержка военнослужащим и их семьям.
Президент отметил особое уважительное отношение общества к традициям российских моряков. "Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей", — сказал Путин. "Вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, ее международного авторитета", — обратился президент к участникам приема, среди которых — действующие моряки и ветераны.
Глава государства также отдельно отметил заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, "которые всегда были примером стойкости и бесстрашия". Кроме того, Путин выразил признательность к кораблестроителям.
Президент РФ заключил, что Россия гордится как отважными флотоводцами прошлого, так и нынешним поколением моряков ВМФ. "Предлагаю тост за военно-морской флот России, за процветание нашей любимой Родины. С праздником", — заключил президент.