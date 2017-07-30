Возможности ответа ВМФ на внешние провокации наращиваются, заявил Грызлов

Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России наращивает возможности для ответа на любые внешние провокации, и производимая в России для нужд флота продукция должна и дальше опережать зарубежные аналоги, считает глава совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Грызлов.

В воскресенье, 30 июля, в России отмечают День ВМФ. Президент России Владимир Путин принял возрожденный главный парад в Санкт-Петербурге.

"Существенная доля продукции КТРВ предназначена именно флоту. Для всего коллектива корпорации, всех моих коллег, кто производит и разрабатывает новые виды вооружения, принципиально важно, чтобы наша продукция и впредь опережала зарубежные аналоги. Чтобы ВМФ России всегда получал лучшее в мире оружие", — сказал Грызлов журналистам.

Председатель совета директоров КТРВ отметил, что современные геополитические вызовы обозначают новые задачи перед Военно-морским флотом.

"И мы видим: они решаются. История флота и государства обретает новые славные страницы. В состав России вернулся Севастополь — город русских моряков, в состав России вернулся Крым. На принципиально новый уровень выходит деятельность в Арктике. Наращиваются возможности для ответа на любые внешние провокации. ВМФ России — и у берегов Сирии, и в других регионах — вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом", — считает он.