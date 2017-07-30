Возможности ответа ВМФ на внешние провокации наращиваются, заявил Грызлов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России наращивает возможности для ответа на любые внешние провокации, и производимая в России для нужд флота продукция должна и дальше опережать зарубежные аналоги, считает глава совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Грызлов.
"Существенная доля продукции КТРВ предназначена именно флоту. Для всего коллектива корпорации, всех моих коллег, кто производит и разрабатывает новые виды вооружения, принципиально важно, чтобы наша продукция и впредь опережала зарубежные аналоги. Чтобы ВМФ России всегда получал лучшее в мире оружие", — сказал Грызлов журналистам.
Председатель совета директоров КТРВ отметил, что современные геополитические вызовы обозначают новые задачи перед Военно-морским флотом.
"И мы видим: они решаются. История флота и государства обретает новые славные страницы. В состав России вернулся Севастополь — город русских моряков, в состав России вернулся Крым. На принципиально новый уровень выходит деятельность в Арктике. Наращиваются возможности для ответа на любые внешние провокации. ВМФ России — и у берегов Сирии, и в других регионах — вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом", — считает он.