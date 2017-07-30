В АрМИ-2017 примут участие более 1,8 тысячи спортсменов и юнармейцев ДОСААФ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Свыше 1,8 тысячи спортсменов и юнармейцев Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) примут участие в Армейских международных играх-2017, которые продлятся до 12 августа, сообщает общество.

"Свыше 1,8 тысячи спортсменов и юнармейцев ДОСААФ России примут участие в Армейских международных играх-2017. В финальных состязаниях АрМИ-2017 оборонное общество будет представлено в трех направлениях: "Лига ветеранов", соревнования военно-патриотических клубов и состязания по авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта", — говорится в сообщении.

Команды "Лиги ветеранов", состоящие из мастеров производственного обучения практического вождения машин ДОСААФ, инструкторов-водолазов и инструкторов-кинологов оборонного общества, студентов профильных вузов, участвуют в шести конкурсах: "Военно-медицинская эстафета", "Мастера автобронетанковой техники", "Рембат", "Глубина", "Верный друг" и "Дорожный патруль". Спортсмены ДОСААФ состязаются наравне со сборными командами разных стран, но вне зачета.

В рамках конкурсов "Танковый биатлон", "Военно-медицинская эстафета", "Рембат", "Глубина", "Безопасный маршрут", "Инженерная формула" и "Отличники войсковой разведки" состоятся соревнования по военизированной эстафете. В них примут участие юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

"Также на разных полигонах, задействованных в АрМИ-2017, состоятся состязания с участием профессиональных спортсменов ДОСААФ. Так, в рамках конкурса "Танковый биатлон" пройдут соревнования по мотобиатлону, автомобильному спорту, вертолетному спорту, пейнтболу, страйкболу, стрельбе из арбалета, спортивному стрелковому многоборью, практической стрельбе из пистолета", — уточнили в обществе.

В рамках конкурса "Рембат" состоятся показательные выступления по парашютному, автомобильному и мотоспорту. В конкурсе "Глубина" ДОСААФ России проведет состязания по радиоспорту и лично-командные соревнования по парашютному спорту. Зрители полигона "Андреевское озеро" (конкурсы "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула") увидят выступления спортсменов оборонного общества по авиамодельному и мотоциклетному видам спорта, служебно-прикладному собаководству.

Третьи Армейские международные игры открылись в субботу в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот". Они продлятся до 12 августа. Соревнования пройдут на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В них примут участие более 3,5 тысячи военнослужащих из 28 стран.