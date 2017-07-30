Более 25 тысяч человек пришли на открытие АрМИ в Подмосковье

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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 30 июл — РИА Новости. Более 25 тысяч человек посетили церемонию открытия Армейских международных игр-2017 и соревнования по танковому биатлону в Подмосковье, сообщили в воскресенье в пресс-центре игр.

"Гостями и зрителями церемонии открытия Армейских международных игр и первого заезда танкового биатлона стали 25 тысяч человек", — сказал представитель пресс-центра.

По словам собеседника агентства, особой популярностью у зрителей пользовались мастер-классы, которые проводили участники конкурса "Полевая кухня", стартующего 1 августа. Традиционно, очереди собрались около российских и белорусских поваров, отметили в пресс-центре.

"Интерес самых юных зрителей вызвала выставка вооружения и военной техники, развернутая на площадках полигона Алабино и конгрессно-выставочного парка "Патриот". Дети смогли не только осмотреть и сфотографировать бронетехнику, но и изучить ее изнутри и почувствовать себя настоящими военными", — рассказал он.

По данным пресс-центра, по сравнению АрМИ-2016 в этом году число гостей, прибывших на открытие, увеличилось на 5 тысяч.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трансляцию церемонии открытия АрМИ-2017 в субботу посмотрели более 140 тысяч пользователей социальных сетей.

Старт Армейским международным играм 29 июля дал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Всего в ходе Игр до 12 августа пройдет 28 конкурсов, 17 из них — в России, 11 — на территории других государств: в Китае, Азербайджане, Казахстане и Белоруссии.