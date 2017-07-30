Путин отметил вклад ВМФ в борьбу с терроризмом и пиратством

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот РФ наряду с решением традиционных задач отвечает на новые вызовы, вносит вклад в борьбу с терроризмом и пиратством, заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.
Глава государства подчеркнул, что "блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях".
"Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу", — добавил он.