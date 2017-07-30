Российские корабли в Тартусе готовы к параду в честь Дня ВМФ

ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Шесть российских судов и кораблей, а также новейшая дизельная подлодка Черноморского флота (ЧФ) "Краснодар" готовы к прохождению парадным строем в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. В Тартусе расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

Командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, который командует парадом в Тартусе, после проведения обхода парадного строя вместе с принимающим парад командующим группировкой РФ в САР генерал-полковником Сергеем Суровикиным доложил по видеоконференцсвязи главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Владимиру Королеву о готовности кораблей и судов к проведению парада в честь Дня Военно-морского флота.

В это время почетные гости из числа представителей российского посольства в Сирии и Минобороны САР, которые вместе с Ясницким и Суровикиным ранее поднялись на борт фрегата "Адмирал Эссен" для поздравления его экипажа с праздником, направились к берегу, чтобы занять места на смотровой трибуне. На набережной Тартуса тем временем собрались местные жители с флагами России, ВМФ и Сирии.

Первой в парадном строю пройдет новейшая дизельная подводная лодка ЧФ "Краснодар", экипаж которой во время выполнения задач в составе российской группировки выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения по позициям террористов. За ней проследуют универсальный спасательный буксир Черноморского флота СБ-739, морской тральщик "Валентин Пикуль", осуществляющий противоминное обеспечение деятельности сил соединения, корабль специального назначения Балтийского флота "Василий Татищев", сторожевой корабль ЧФ "Пытливый", действующий в составе соединения в дальней оперативной зоне, а также новейший фрегат дальней морской зоны "Адмирал Эссен". Замкнет парадный строй киллекторное судно КИЛ-158, экипаж которого обеспечивает деятельность кораблей ВМФ России в Средиземном море.