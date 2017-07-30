Путин заявил о всемерной поддержке военнослужащих ВМФ

День ВМФ в 2017 году (23)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, принимая в воскресенье в Санкт-Петербурге парад в День Военно-морского флота, заявил о дальнейшей всемерной поддержке военнослужащих ВМФ.

"Высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте, и они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства", — сказал глава государства.

"Сегодня многое делается для развития и обновления Военно-морского флота. В строй вступают современные корабли, совершенствуются системы боевой подготовки личного состава", — сказал Путин.

По его словам, морское дело — это "выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии". "Тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы отечеству", — добавил глава государства.