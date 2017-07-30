Стартовал международный армейский конкурс зенитных ракетных войск

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Международный армейский конкурс зенитных ракетных войск "Ключи от неба" стартовал на полигоне Ашулук в ЮВО, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Сегодня на территории Южного военного округа (ЮВО) полигоне Ашулук в Астраханской области состоялась торжественная церемония открытия армейского международного конкурса зенитных ракетных войск "Ключи от неба"", — сказал он.

На мероприятии присутствовали более 200 военнослужащих из России, Казахстана, Белоруссии и Китая. С напутствующими словами перед участниками состязаний выступили командующий противовоздушной и противоракетной обороной Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный и глава администрации губернатора Астраханской области Канат Шантимиров.

В течение шести дней боевые расчеты зенитных ракетных системы (ЗРС) С-300 стран-участниц будут соревноваться в совершении маневра зенитным ракетным дивизионом, вождении крупногабаритных автомобилей МАЗ, заряжании пусковой установки С-300, а также отражении удара условного воздушного противника. Конкурс пройдет в четыре этапа.

На время проведения соревнований на полигоне развернута статическая экспозиция современной техники и вооружений ПВО, выставка ракет-мишеней, информационные стенды военных учебных заведений и предприятий оборонно-промышленного комплекса, производящих технику для системы ПВО и ПРО России.

Армейские международные игры в 2017 году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая. Состязания будут проходить две недели — с 29 июля по 12 августа.