Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

День ВМФ в 2017 году (29)

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В День ВМФ в Санкт-Петербурге впервые в истории прошел Главный военно-морской парад, который принял президент России Владимир Путин. По акватории Невы и Кронштадтскому рейду в парадном строе прошли боевые корабли и подводные лодки, над небом Санкт-Петербурга пролетела авиация Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Мужество, поиск и талант

Принимавший парад президент Владимир Путин поздравил российских моряков, напомнив, что история России неразрывно связана с победами ее "отважного, неустрашимого Военно-морского флота". Глава государства отметил, что статус страны как мощной военно-морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелым поиском первооткрывателей.

"Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством", — сказал Путин.

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017 © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

По словам президента, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. "Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях", — подчеркнул он.

"Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу", — заключил президент.

Боевые корабли и флотская авиация

На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" — самой тяжелой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

Можно было увидеть и собратьев "Дмитрия Донского": подводные лодки проекта 877 ("Дмитров", "Владикавказ") и 636.3 ("Колпино", "Великий Новгород").

Кроме них на параде показали крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Горшков", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", большие десантные корабли "Минск", "Иван Грен" и "Александр Шабалин", малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера. В параде также впервые приняли участие китайские корабли — эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху". Моряки из КНР совместно с российскими коллегами провели на Балтике учение "Морское взаимодействие".

В воздушной части парада были представлены корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и приходящие им на смену Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М. Над Петербургом также пролетели новейшие вертолеты Ка-52К "Катран", флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

Тактико-технические характеристики представленной на параде техники можно было узнать прямо во время парада, в специальном онлайн-приложении, опубликованном Министерством обороны.

Весь офицерский состав был одет в форму нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма осталась практически неизменной со времен Российского императорского флота.

Рукопашный бой, школа юнг и песни на Дворцовой

На празднование дня ВМФ в Петербург со всей страны съехались ветераны военно-морского флота. Подготовлена обширная программа, ее центральным местом станет Дворцовая площадь, где пройдет выставка якорей и большой концерт с участием Адмиралтейского оркестра, Людмилы Сенчиной, экс-вокалиста группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслава Бутусова и "Хора Турецкого".

В парке трехсотлетия Санкт-Петербурга открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России". Там также будут учить гостей праздника морскому делу, в частности, вязать морские узлы, для детей откроется школа юнг. Кульминацией празднования станет показательное выступление морских пехотинцев, которые покажут приемы рукопашного боя. В акватории Финского залива пройдет парусная регата и гонки городских яхт-клубов.

Праздник завершится фейерверком в 22:30.