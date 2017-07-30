Генерал-полковник Суровикин поздравил экипаж "Адмирала Эссена" с Днем ВМФ

09:5330.07.2017
(обновлено: 10:22 30.07.2017)
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ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Командующий российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-полковник Сергей Суровикин во время обхода парадного строя кораблей в сирийском порту Тартус поднялся на борт новейшего фрегата "Адмирал Эссен" и поздравил его экипаж с Днем Военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.
Командующий группировкой РФ в САР генерал-полковник Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким провели обход парадного строя кораблей на противолодочном катере "Грачонок", который выполняет задачи по обеспечению безопасности сил в порту Тартус. В сопровождении представителей российского посольства в Сирии и минобороны САР они поднялись на борт фрегата "Адмирал Эссен", где поздравили экипаж с Днем Военно-морского флота России.
Ранее новейший фрегат "Адмирал Эссен" вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" нанес совместный ракетный удар по объектам боевиков на территории Сирии. По данным российских военных, за время боевой службы в Средиземном море "Адмирал Эссен" прошел более 15 тысяч морских миль.
Ранее Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.
Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии.
Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.
Более 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.
Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.
Кроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.
В военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.
В Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.
У причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
Ракетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Участие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.
Ракетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
Малый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.
Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.
БТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
Тральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.