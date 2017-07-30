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Генерал-полковник Суровикин поздравил экипаж "Адмирала Эссена" с Днем ВМФ

Сюжет:
День ВМФ в 2017 году (23)
09:5330.07.2017
(обновлено: 10:22 30.07.2017)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкФрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фотоФрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Командующий российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-полковник Сергей Суровикин во время обхода парадного строя кораблей в сирийском порту Тартус поднялся на борт новейшего фрегата "Адмирал Эссен" и поздравил его экипаж с Днем Военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Матросы тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий на церемонии встречи официальной делегации в порту сирийского города Тартус. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Тартусе в честь Дня ВМФ подняли российский флаг
Ранее на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

Командующий группировкой РФ в САР генерал-полковник Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким провели обход парадного строя кораблей на противолодочном катере "Грачонок", который выполняет задачи по обеспечению безопасности сил в порту Тартус. В сопровождении представителей российского посольства в Сирии и минобороны САР они поднялись на борт фрегата "Адмирал Эссен", где поздравили экипаж с Днем Военно-морского флота России.

Ранее новейший фрегат "Адмирал Эссен" вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" нанес совместный ракетный удар по объектам боевиков на территории Сирии. По данным российских военных, за время боевой службы в Средиземном море "Адмирал Эссен" прошел более 15 тысяч морских миль.

Ранее Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.

Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии.

Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

Флот готовится к парадам: репетиции военных торжеств в городах России
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБолее 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.Малый ракетный корабль (МРК) Серпухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Более 130 кораблей примут участие в военно-морских парадах в День ВМФ России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Главный военно-морской парад пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.Большой десантный корабль Азов во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Кроме того, парады пройдут на военно-морских базах в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и в пунктах базирования сил флотов и флотилий России.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Самолеты Ил-78 и Ту-95 во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В военно-морском параде, который пройдет в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкИнтерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Интерактивные обзоры кораблей и самолетов, которые примут участие в первом Главном военно-морском параде, можно посмотреть на сайте Минобороны.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.Военнослужащие ВМФ РФ на корабле Черноморского флота во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе в День ВМФ после окончания парада для жителей и гостей города-героя откроют доступ на боевые корабли и катера Черноморского флота.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУ причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".БТР 82А форсируют водную преграду и вертолеты Ка-52 Аллигатор во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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У причала морского вокзала в Севастополе посетителей будут ждать сторожевой корабль "Ладный", большой десантный корабль "Азов", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетный катер "Ивановец", противодиверсионный катер "Грачонок" и патрульный катер "Раптор".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкРакетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.Ракетный крейсер Варяг во время генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ракетный крейсер "Варяг" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35 во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участие в главном военно-морском параде примут 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, в том числе палубные истребители Су-33 и МиГ 29К, бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты и вертолеты.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРакетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.Ракетный катер 3го ранга Чувашия во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ракетный катер 3-го ранга "Чувашия" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.Корабли ВМФ во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте. 28 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый противолодочный корабль "Казанец", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Горшков", малый сторожевой корабль "Сообразительный", большие десантные корабли "Александр Шабалин" и "Иван Грен" во время генеральной репетиции военно-морского парада в Кронштадте.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМоряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота. 28 июля 2017
© РИА Новости
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Моряки Балтийского флота во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-морского Флота, в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.БТР 82А форсируют водную преграду во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
БТР 82А форсируют водную преграду во время репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.Тральщик Александр Обухов во время генеральной репетиции парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ), в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Тральщик "Александр Обухов" во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге.
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