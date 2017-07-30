Генерал-полковник Суровикин поздравил экипаж "Адмирала Эссена" с Днем ВМФ

День ВМФ в 2017 году (23)

ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Командующий российской группировкой в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-полковник Сергей Суровикин во время обхода парадного строя кораблей в сирийском порту Тартус поднялся на борт новейшего фрегата "Адмирал Эссен" и поздравил его экипаж с Днем Военно-морского флота, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота. Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

Командующий группировкой РФ в САР генерал-полковник Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким провели обход парадного строя кораблей на противолодочном катере "Грачонок", который выполняет задачи по обеспечению безопасности сил в порту Тартус. В сопровождении представителей российского посольства в Сирии и минобороны САР они поднялись на борт фрегата "Адмирал Эссен", где поздравили экипаж с Днем Военно-морского флота России.

Ранее новейший фрегат "Адмирал Эссен" вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" нанес совместный ракетный удар по объектам боевиков на территории Сирии. По данным российских военных, за время боевой службы в Средиземном море "Адмирал Эссен" прошел более 15 тысяч морских миль.

Ранее Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.

Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии.

Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.