В Тартусе в честь Дня ВМФ подняли российский флаг

День ВМФ в 2017 году (16)

ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота (ВМФ) подняты на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который готовится впервые принять парад в честь Дня ВМФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Военный морской парад за пределами Российской Федерации — в сирийском Тартусе — проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.

Командовать парадом в Тартусе будет командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, примет парад после обхода парадного строя кораблей командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Ранее Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.

Россия и Сирия в январе этого года подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, а также протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии.

Соглашение РФ и Сирии по пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе действует в течение 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.