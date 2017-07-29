Директор Росгвардии возглавит антитеррористическую группировку на Кавказе

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Директору Росгвардии Виктору Золотову поручили руководить руководство антитеррористической группировкой на Северном Кавказе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании управления объединенной группировкой сил по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Соответствующий указ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, общее руководство объединенной группировкой возьмет на себя директор Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ.

"Общее руководство деятельностью Объединенной группировки осуществляет директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ", — говорится в документе.

Как следует из документа, к проведению контртеррористических операций в СКФО теперь будут привлекаться соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел и их подразделения, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.

Состав объединенной группировки будет определяться командующим следующим образом: части, которые входят в состав войск Росгвардии, он будет определять самостоятельно, а в отношении служащих других ведомств – на основе предложений их руководителей.

Командующий группировкой будет вести единое управление соединениями, частями, подразделениями и органами, привлекаемыми в ее состав.

Заместителей командующего с сохранением воинских должностей будут назначать министр обороны, министр внутренних дел, глава МЧС, директор ФСБ, директор ФСО. От каждого ведомства у командующего будет по одному заместителю.