Директор Росгвардии возглавит антитеррористическую группировку на Кавказе

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Директору Росгвардии Виктору Золотову поручили руководить руководство антитеррористической группировкой на Северном Кавказе.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании управления объединенной группировкой сил по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Соответствующий указ размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, общее руководство объединенной группировкой возьмет на себя директор Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ.
"Общее руководство деятельностью Объединенной группировки осуществляет директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ", — говорится в документе.
Как следует из документа, к проведению контртеррористических операций в СКФО теперь будут привлекаться соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел и их подразделения, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.
Командующий группировкой будет вести единое управление соединениями, частями, подразделениями и органами, привлекаемыми в ее состав.
Заместителей командующего с сохранением воинских должностей будут назначать министр обороны, министр внутренних дел, глава МЧС, директор ФСБ, директор ФСО. От каждого ведомства у командующего будет по одному заместителю.