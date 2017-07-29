В Подмосковье в рамках АрМИ начались соревнования по танковому биатлону

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Международный конкурс "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр стартовал в субботу на полигоне Алабино в Подмосковье.
Как сообщили в оргкомитете АрМИ, конкурс начался заездом первых четырех экипажей из Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса.
"Команды из Лаоса и Уганды участвуют в танковом биатлоне впервые", — сказали в оргкомитете, отметив, что все эти экипажи выступают на российских боевых танках Т-72Б3.
Субботняя программа завершится заездом экипажей Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая. Команды из первых трех стран выступят на российских танках, китайская команда — на своем танке "Type-96B".
Сегодняшние заезды дали старт этапу "Индивидуальная гонка", в котором примут участие 55 экипажей из 19 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
По итогам индивидуальной гонки будет составлен рейтинг всех экипажей. Первые три из них станут победителями и призерами в номинации "Лучший экипаж". По сумме трех результатов, показанных этими экипажами от каждой страны, будут определены 12 сборных, которые выйдут в следующий этап — "Эстафета".
Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия игр 12 августа.
Первый российский экипаж вступит в борьбу за трофеи конкурса 30 июля. Вместе с российскими танкистами в заезде примут участие экипажи из Сербии и Киргизии, сообщили в оргкомитете.
На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.
Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.