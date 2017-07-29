В Подмосковье в рамках АрМИ начались соревнования по танковому биатлону

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Международный конкурс "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр стартовал в субботу на полигоне Алабино в Подмосковье.

Как сообщили в оргкомитете АрМИ, конкурс начался заездом первых четырех экипажей из Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса.

"Команды из Лаоса и Уганды участвуют в танковом биатлоне впервые", — сказали в оргкомитете, отметив, что все эти экипажи выступают на российских боевых танках Т-72Б3.

Субботняя программа завершится заездом экипажей Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая. Команды из первых трех стран выступят на российских танках, китайская команда — на своем танке "Type-96B".

Сегодняшние заезды дали старт этапу "Индивидуальная гонка", в котором примут участие 55 экипажей из 19 стран: России, Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.

По итогам индивидуальной гонки будет составлен рейтинг всех экипажей. Первые три из них станут победителями и призерами в номинации "Лучший экипаж". По сумме трех результатов, показанных этими экипажами от каждой страны, будут определены 12 сборных, которые выйдут в следующий этап — "Эстафета".

Полуфинальные заезды состоятся 8-10 августа. По итогам полуфиналов лучшие четыре сборные выйдут в финал, который пройдет в день закрытия игр 12 августа.

Первый российский экипаж вступит в борьбу за трофеи конкурса 30 июля. Вместе с российскими танкистами в заезде примут участие экипажи из Сербии и Киргизии, сообщили в оргкомитете.