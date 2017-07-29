На Камчатке накануне Дня ВМФ восстановили памятник экипажу подлодки Л-16

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Памятник погибшим морякам-подводникам экипажа дизель-электрической подводной лодки "Л-16" восстановили в Вилючинске на Камчатке накануне празднования Дня Военно-Морского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Для этого была изготовлена точная копия прежней рубки, которая за несколько десятилетий потеряла свой первоначальный вид. Кроме того, на новой рубке сохранены не только все оригинальные выдвижные устройства и латунные детали, но и дополнительно смонтирована подсветка из ходовых огней. Дополнительно были изготовлены различные технологические конструкции внутри рубки для удобства её обслуживания", — сообщил Матвеев.

Некоторые детали рубки были реставрированы. Все работы по реконструкции памятника выполнены на Вилючинской верфи.

Л-16 – советская дизель-электрическая подводная лодка времен Второй мировой войны. Лодка была заложена в 1935 году на заводе в Николаеве и в виде отдельных секций перевезена во Владивосток, где ее собрали и спустили на воду в июле 1936 года.

В 1942 году вместе с Л-15 была выбрана для усиления Северного флота и 25 сентября отправилась в переход из Петропавловска-Камчатского через Панамский канал в Полярный. 11 октября 1942 года Л-16 на подходах к Панамскому каналу была торпедирована неизвестной подводной лодкой. Весь экипаж погиб.

Обстоятельства гибели подводной лодки Л-16 не выяснены до сих пор. В память о погибшей Л-16 и членов экипажа в Вилючинске в 1966 года установили памятник, представляющий собой рубку подводной лодки.