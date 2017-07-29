В парке Патриот и на полигоне Алабино стартуют Армейские игры

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Армейские международные игры-2017 (АрМИ-2017) стартуют в субботу в парке Патриот и на полигоне Алабино в Подмосковье, а также в четырех других странах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

"Всего в ходе игр состоятся 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. 17 из них — в России в границах четырех военных округов — Западного, Южного, Центрального и Восточного, от Владивостока до Москвы и от Санкт-Петербурга до Севастополя".

В ведомстве отметили, что впервые в рамках АрМИ-2017 одиннадцать конкурсов пройдут на территориях Азербайджана ("Кубок моря"), Белоруссии ("Воин содружества"), Казахстана ("Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня", "Соревнования расчетов БПЛА") и Китая ("Суворовский натиск", "Авиадартс", "Десантный взвод", "Мастер оружейник", "Чистое небо", "Безопасная среда"). Морские конкурсы будут проведены в акватория Черного, Каспийского и Японского морей".