Ракетный запуск КНДР не представлял опасности для России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ракетный запуск КНДР был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял, сообщили в Минобороны РФ.

"Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, "параметрические данные полета сопровождаемой российской Системой предупреждения о ракетном нападении баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности".

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНШ полагают, что на этот раз испытана более совершенная предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, чем 4 июля.