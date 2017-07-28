Минобороны России рассказало об отслеживании ракетного пуска КНДР

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия отслеживала ракетный пуск КНДР, ракета упала в центральной части Японского моря, сообщает Минобороны.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17 часов 40 минут мск с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)", — говорится в заявлении.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Параметрические данные полета соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности, отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что запуск производился в направлении от российских границ и опасности для России не представлял.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

Южнокорейские военные заявили, что новая северокорейская ракета пролетела около тысячи километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В США полагают, что на этот раз КНДР испытала более совершенную — предположительно, межконтинентальную, — баллистическую ракету, чем 4 июля.