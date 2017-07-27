Головной российский "Мистраль" будет носить наименование "Севастополь"

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Министерство обороны РФ удовлетворило просьбу общественников и ветеранов Севастополя о присвоении одному из кораблей ВМФ России наименования "Севастополь", им станет головной универсальный десантный корабль нового проекта типа "Мистраль", сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

"Для севастопольцев это знаковый шаг и дань уважения к жителям города — южного форпоста России", — Белик агентству.

Он подчеркнул, что корабль под названием "Севастополь" жители города ждали еще с украинских времен.

"Последние три года Россия активно строит новые корабли, и поэтому в городе поднялась настоящая волна общественного мнения, чтобы один из боевых кораблей носил имя города военно-морской славы России. Мы обратились к руководству Минобороны и с замиранием сердца получили ответ: "Ваше обращение по поводу присвоения действительного наименования "Севастополь" одному из кораблей, строящихся для Военно-Морского Флота, в Минобороны России рассмотрено. В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающему в состав ВМФ после 2022 года"", — подчеркнул депутат.