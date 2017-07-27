Путин подписал указ о Главном военно-морском параде в Петербурге

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю… Провести 30 июля 2017 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад", — говорится в указе.

Путин также постановил возложить подготовку и проведение парада на Минобороны РФ. Кроме того, Минстрою, Минтрансу, Минкомсвязи и правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в проведении мероприятия.

День Военно-морского флота (ВМФ) России будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге, а также парадами кораблей в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.