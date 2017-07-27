На службу в Росгвардию в весенний призыв поступили 13 тысяч призывников
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Более 13 тысяч призывников поступили на службу в Росгвардию с апреля по июнь нынешнего года (весенний призыв), сообщил на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.
"Указом президента РФ в рамках весеннего призыва 2017 года для войск национальной гвардии было запланировано пополнение общей численностью более 13 тысяч человек. Забегая вперёд, с уверенностью могу сказать, что кампания завершилась успешно", — сказал Фуженко.
Он отметил, что весенняя призывная кампания завершилась в полном объёме и в срок. Также Фуженко сообщил, что доля военнослужащих по призыву не превышает 30% от штатной численности сержантов и солдат.
Фуженко назвал число призывников из Крыма и Севастополя: по его словам, в осенний призыв 2016 года на службу в Росгвардию поступили 100 призывников из Крыма и Севастополя, а в этом году — уже около 200.
Росгвардия и МВД России с 25 по 27 мая проводят выставку вооружения и техники "День передовых технологий правоохранительных органов".
На выставке представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, экипировки и средств для охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства медицинской службы, РХБ защиты и разведки, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.
Накануне официального открытия выставки бойцы спецподразделений Росгвардии и МВД провели тактико-специальные учения.
Во время демонстрационных учений бойцы спецназа показали практическое применение новейшего оружия и техники.
Выставка проходит на полигоне НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске.
Несмотря на то, что выставка проходит в течение трех дней, для широкой публики она будет доступна только 27 мая.
Демонстрация применения спецназом новейшего вооружения во время выставки.
Вертолет Ми-8 на показательных выступлениях спецназа правоохранительных органов России.
На форуме аккредитованы более 230 российских предприятий, работающих по государственному оборонному заказу.
Показательные выступления перед открытием выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
Свою продукцию на форуме продемонстрировали такие предприятия, как концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механический заводы, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Урал, УАЗ, Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Институт инженерной физики и целый ряд крупных профильных организаций.
Открытие выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" в Московской области.
Показательные выступления спецподразделений правоохранительных органов.
Армейские багги Чаборз М-3 на показательных выступлениях.
Всего на выставке в Красноармейске представлены более 60 единиц военной и специальной техники и свыше 50 видов стрелкового оружия.
Показательные выступления спецназа на открытии выставки.
Авиационный отряд специального назначения "Ястреб" принял участие в показательных выступлениях перед открытием выставки.
"День передовых технологий правоохранительных органов" проводится в России в первый раз.
Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России рассчитывают, что эта выставка позволит оборонным предприятиям расширить сферу деловых контактов и познакомиться с новыми потенциальными клиентами.