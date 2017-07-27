Крутских: соглашение России и Китая по кибербезопасности приносит плоды

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Соглашение России и Китая по сотрудничеству в сфере кибербезопасности является действенным, результаты его реализации ощутимы каждый день, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Россия и Китая в мае 2015 года подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности.

"Они ощущаются каждый день, по крайней мере можно быть уверенными, что друг на друга мы никак не нападаем. И соответствующие атаки, которые могли бы происходить из наших информационных пространств, они блокируются с двух сторон Амура",- заявил Крутских.

По его словам, "Китай был одной из первых держав, с которой мы заключили такое соглашение". "Оно прямо предусматривает самый глубокий, самый широкий обмен информацией между ведомствами, и между МИДами, и между силовыми ведомствами. Обмен информации и транспарентность взаимной деятельности – это основы этого соглашения", — отметил Крутских.

"Это не соглашение, когда мы дружим против кого-то, мы просто охраняем свое информационное пространство от посягательств со стороны возможных других стран",- добавил он.

Делегация РФ во главе с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым находится в Пекине с трехдневным рабочим визитом, в рамках которого проводятся российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, консультации по вопросам стратегической стабильности, а также во встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.