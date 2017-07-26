Спутник обнаружил подземные конструкции на китайской военной базе в Джибути

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Данные спутника свидетельствуют, что база ВМС Китая в Джибути на Африканском роге имеет подземные конструкции и в действительности больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные аналитического центра Stratfor.

Ранее в июле министерство обороны КНР сообщило об официальном открытии в Джибути на Африканском роге военно-морского логистического центра Народно-освободительной армии Китая.

По данным центра, площадь подземной части базы составляет примерно 23 тысячи квадратных метров и имеет три уровня безопасности. "Подземные конструкции позволяют вести ненаблюдаемую деятельность, а также предоставляют защиту для транспортных средств или аппаратуры, имеющей решающее значение для китайской миссии в Джибути", — говорится в исследовании центра.

Основной целью миссии является поддержка военных кораблей Китая в данном регионе, при этом, что примечательно, на момент, когда были сделаны снимки (4 июля), не был сконструирован ни один док в части базы, которая соприкасается с берегом, говорится в исследовании.