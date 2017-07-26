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Безопасность

Львовский кошмар. Катастрофа, поставившая крест на украинских авиапоказах

19:5026.07.2017
(обновлено: 19:51 26.07.2017)
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© AP Photo / Oleksi ShinkarenkoКрушение истребителя Су-27 ВВС Украины в аэропорту Львова в Скнилове. 27 июля 2002Крушение истребителя Су-27 ВВС Украины в аэропорту Львова в Скнилове. 27 июля 2002
© AP Photo / Oleksi Shinkarenko

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 27 июля — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня самой страшной катастрофы в мировой истории авиашоу. 27 июля 2002 года тяжелый истребитель Су-27УБ ВВС Украины упал на толпу зрителей в аэропорту Скнилов неподалеку от Львова. Взрыв заправленной тридцатитонной машины унес жизни 77 человек, в том числе 28 детей. Более 500 человек получили ожоги и ранения.  Эта трагедия выявила ряд недочетов в организации публичных демонстрационных полетов на Украине. К тюремным срокам и крупным денежным штрафам были приговорены пять человек — не только пилоты злополучного Су-27УБ, но и их командиры. Скниловская катастрофа поставила жирный крест на будущем авиашоу на Украине — с 27 июля 2002 года они там не проводились.

Четыре минуты

Двухместный учебно-боевой истребитель, пилотируемый летчиками 14-го авиакорпуса ВВС Украины Владимиром Топонарем (общий налет 1900 часов) и Юрием Егоровым (2000 часов), поднялся в воздух в 12:41 по местному времени. Набрав высоту, машина выполнила "бочку" и перешла в крутое пике, снижаясь к летному полю. В какой-то момент самолет сильно "просел" к земле, и нисходящий вираж перешел в неконтролируемое падение. Пилоты попытались вывести машину, но истребитель задел дерево, ударился одним крылом о бетон и другим — о стоящий на поле Ил-76. Летчики успели катапультироваться, а неуправляемый самолет врезался в землю и взорвался в толпе зрителей. Полет продлился всего четыре минуты — бортовой самописец отключился в 12:45, на 18-й секунде.

© AP Photo / Yuri RuraКрушение истребителя Су-27 ВВС Украины в аэропорту Львова в Скнилове. 27 июля 2002
© AP Photo / Yuri Rura
Крушение истребителя Су-27 ВВС Украины в аэропорту Львова в Скнилове. 27 июля 2002

Президент страны Леонид Кучма сразу после трагедии возложил всю вину на военных и освободил от должности главкома ВВС Украины генерал-полковника Виктора Стрельникова. А уже на следующий день Генеральная прокуратура выступила с официальным сообщением, по которому причинами катастрофы стали серьезные просчеты в организации, подготовке и осуществлении полетов в ВВС и, в частности, при организации показательных выступлений во Львове. Шестого сентября того же года были оглашены результаты расследования комиссии Минобороны Украины. Причинами крушения самолета были названы "отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27".

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Рязанской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Материалы передали в суд 24 июля 2005 года. Владимир Топонарь был приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в 7,2 млн гривен (вышел на свободу через 11 лет), второй пилот Юрий Егоров получил 8 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч гривен (был освобожден через 2,5 года). Тюремные сроки и штрафы получили замкомандующего 14-м авиакорпусом Анатолий Третьяков (6 лет), замруководителя полетами Юрий Яцюк (6 лет) и начальник службы безопасности полетов авиакорпуса Анатолий Лукиных (4 года). Также уголовные дела были возбуждены в отношении четырех генералов, но 11 июня 2008 года апелляционный суд в Киеве их оправдал.

Виноваты все

Ни один из обвиняемых свою вину не признал. Летчики оправдывались тем, что полетное задание было невыполнимым — летные карты были составлены с ошибками. В частности, на них неправильно была отмечена зрительская зона. По словам пилотов, они "потерялись" в пространстве после первой "бочки", что, собственно, подтверждает запись "черного ящика". На ней слышно, как экипаж ругается, пытаясь понять, где зрители и в какую сторону выводить самолет. Многие эксперты уверены, что летчиков сделали "крайними". За день до авиашоу они должны были провести тренировочный полет, осмотреться на местности и запомнить ориентиры. Однако им этого сделать не дали: очевидно, командование экономило топливо. Кроме того, организаторы авиашоу разместили зрительские трибуны слишком близко к летному полю, что, по всем международным нормам, является не просто нарушением, а преступлением.

© AFP 2017 / Evgen KrawsРодственники погибших при крушении СУ-27 во время панихиды во Львове. 27 июля 2005
© AFP 2017 / Evgen Kraws
Родственники погибших при крушении СУ-27 во время панихиды во Львове. 27 июля 2005

— От оси пилотирования — центра взлетно-посадочной полосы, с которой поднимаются в воздух самолеты, до ближайшего зрителя расстояние должно быть не меньше 250 метров, — рассказал РИА Новости заслуженный летчик-испытатель России и почетный президент авиакосмического салона МАКС Магомед Толбоев. — Летчик не имеет права пересекать эту черту в сторону посетителей авиасалона — только в противоположном направлении! На тренировках экипажи, хотя бы на метр вылетевшие из зоны, немедленно отстраняются от полетов. Крайне строгие правила и по минимальной высоте пилотирования. Для горизонтального прохода — 100 метров, вертикального — 200 метров. Этого с лихвой хватит, чтобы у летчика был запас времени на случай непредвиденных обстоятельств. Организаторы авиашоу под Львовом о таких правилах не слышали и наступили на все грабли, на какие только смогли. Виноваты все причастные. Я 25 лет устраиваю МАКС, все мероприятия по обеспечению безопасности давно отработаны до автоматизма. Мы — профессионалы. А любителям можно сказать только одно: "Ребята, не занимайтесь тем, в чем не разбираетесь".

Многоцелевые истребители Су-35 пилотажной группы Соколы России выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военное руководство Украины выводы сделало: в 2007 году первый замминистра обороны Леонид Поляков сообщил, что авиашоу на территории страны не будут проводиться, пока летчики "полностью не выйдут на нормативные параметры относительно налетов в любых погодных условиях". И снова "крайними" сделали только пилотов Су-27УБ, общий налет которых значительно превышал нормативы.

На своих ошибках

До Скниловской трагедии самым серьезным происшествием на авиашоу были печально известные события на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ 28 августа 1988 года. Напомним, во время выступления итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori три из десяти самолетов Aermacchi MB-339PAN столкнулись в воздухе. Одна машина упала прямо на зрителей. Погибли 70 человек, включая трех пилотов, около 400 получили ранения. Причиной катастрофы стала ошибка одного из летчиков, потерявшего ориентацию в пространстве и совершившего незапланированный маневр.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Фречче Триколори" на МАКС-2009 в Жуковском
© РИА Новости / Антон Денисов
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Выступление пилотажной группы "Фречче Триколори" на МАКС-2009 в Жуковском

Следствие установило, что вина за произошедшее лежит как на итальянском пилоте, так и на организаторах авиашоу, разместивших зрительскую зону слишком близко к летному полю. В стране был введен трехлетний запрет на подобные мероприятия. Показательные выступления пилотажных групп возобновились только после введения новых более строгих правил безопасности. Были запрещены маневры в направлении зрителей и установлена минимальная высота пилотирования. С тех пор серьезных происшествий на немецких авиашоу больше не было.

На месте разбившегося во время авиашоу самолета в Англии. Архивное фото
© AFP 2017 / SEAN HAWKEY
Британские власти ограничат участие старых самолетов в авиашоу
А одними из первых горький урок необходимости точного соблюдения техники безопасности выучили британцы. На авиасалоне Фарнборо 6 сентября 1952 года реактивный истребитель DH.110 из-за дефекта разрушился в воздухе и рухнул прямо на зрительскую трибуну. Погибли 30 человек, включая пилотов. Летчики хотели развлечь зрителей, разгоняя самолет до сверхзвуковой скорости и пикируя на трибуну. Первый маневр закончился удачно. При выполнении второго произошла катастрофа. Формально экипаж был не виноват: пилотаж над зрителями в то время запрещен не был. Однако после трагедии правительство Великобритании серьезно ужесточило правила проведения авиашоу и запретило пилотам совершать опасные маневры вблизи трибун. К сожалению, его примеру в дальнейшем последовали далеко не все.

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