В Минобороны не считают, что права россиянок на службу в армии ограничены

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали сообщения о необходимости введения для женщин военной службы по призыву.

"Дискуссия о необходимости введения в России обязательного призыва женщин на срочную военную службу продолжается уже многие годы. При этом никакого ограничения в правах для женщин на прохождение военной службы в Вооруженных силах не существует", — заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с федеральным законом РФ "Об обороне", "комплектование Вооруженных Сил осуществляется как в добровольном порядке — по контракту, так и на основе призыва граждан РФ на военную службу".

Таким образом, военная служба по призыву, в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", является не правом, а обязанностью для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

"Сегодня любая женщина беспрепятственно и успешно реализует свои права на прохождение военной службы в добровольном порядке, – по контракту. Причем на любых должностях: от солдата до генерала. Количество военнослужащих женского пола в Вооруженных силах РФ ежегодно увеличивается", — сообщили в Минобороны.

В настоящее время в российской армии на различных должностях проходят службу более 45 тысяч военнослужащих женского пола. Большинство из них проходят службу в подразделениях связи и тыла, в медицинской службе, а также в военных учебных заведениях, добавили в министерстве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в среду, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они "крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии".