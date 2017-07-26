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Безопасность

В Минобороны не считают, что права россиянок на службу в армии ограничены

14:4426.07.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада в Москве. Архивное фотоВоеннослужащие во время военного парада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали сообщения о необходимости введения для женщин военной службы по призыву.

Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Москалькова: девушки могут служить в армии "не хуже, чем мальчишки"
"Дискуссия о необходимости введения в России обязательного призыва женщин на срочную военную службу продолжается уже многие годы. При этом никакого ограничения в правах для женщин на прохождение военной службы в Вооруженных силах не существует", — заявили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с федеральным законом РФ "Об обороне", "комплектование Вооруженных Сил осуществляется как в добровольном порядке — по контракту, так и на основе призыва граждан РФ на военную службу".

Таким образом, военная служба по призыву, в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", является не правом, а обязанностью для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Девушки-курсанты на занятиях в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Около 30% военнослужащих радиотехнических войск ВКС составляют женщины
"Сегодня любая женщина беспрепятственно и успешно реализует свои права на прохождение военной службы в добровольном порядке, – по контракту. Причем на любых должностях: от солдата до генерала. Количество военнослужащих женского пола в Вооруженных силах РФ ежегодно увеличивается", — сообщили в Минобороны.

В настоящее время в российской армии на различных должностях проходят службу более 45 тысяч военнослужащих женского пола. Большинство из них проходят службу в подразделениях связи и тыла, в медицинской службе, а также в военных учебных заведениях, добавили в министерстве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в среду, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они "крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии".

Женщины, потеснившие мужчин за штурвалом сверхзвуковых истребителей
© AP Photo / Seattle Post-Intelligencer, Dan DeLongПервая женщина-пилот истребителя F-22 ВВС США капитан Джемми Джемисон.Капитан Джемми Джемисон покидает кабину самолета F-22A Raptor
© AP Photo / Seattle Post-Intelligencer, Dan DeLong
Первая женщина-пилот истребителя F-22 ВВС США капитан Джемми Джемисон.
© AP Photo / Amr NabilЖенщины служат и в ВВС Ливии.Пилоты ВВС Ливии во время военного парада в Триполи
© AP Photo / Amr Nabil
Женщины служат и в ВВС Ливии.
© Фото : Public Domain33-летняя Ульрике Флендер (Ulrike Flender) - первая женщина летчик-истребитель ВВС Германии. В 2006 году она первой из европейских женщин закончила курсы пилотирования по совместной программе Euro-NATO. В 2007 году о ней сняли документальный фильм.Пилот германских ВВС Ульрика Флендер
© Фото : Public Domain
33-летняя Ульрике Флендер (Ulrike Flender) - первая женщина летчик-истребитель ВВС Германии. В 2006 году она первой из европейских женщин закончила курсы пилотирования по совместной программе Euro-NATO. В 2007 году о ней сняли документальный фильм.
© Фото : Public DomainСтарший лейтенант Дженни Флинн - первая женщина-пилот американского двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E.Первая женщина-пилот истребителя F-15 ВВС США Дженни Флинн
© Фото : Public Domain
Старший лейтенант Дженни Флинн - первая женщина-пилот американского двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E.
© AP Photo / Anjum NaveedСейчас в ВВС Пакистана более 300 женщин, пять лет назад их было около ста.Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Сейчас в ВВС Пакистана более 300 женщин, пять лет назад их было около ста.
© AFP 2017 / HO/WAMМайор Марьям аль-Мансури - первая женщина-пилот ВВС Арабских Эмиратов. Она стала первой летчицей ОАЭ, управляющей истребителем F-16 в боевых условиях.Первая женщина-пилот ВВС Арабских Эмиратов майор Марьям аль-Мансури
© AFP 2017 / HO/WAM
Майор Марьям аль-Мансури - первая женщина-пилот ВВС Арабских Эмиратов. Она стала первой летчицей ОАЭ, управляющей истребителем F-16 в боевых условиях.
© AFP 2017 / HO/WAMМайор ВВС Арабских Эмиратов аль-Мансури имеет диплом специалиста по английской литературе, а военнослужащей девушка стала в 2007 году.Первая женщина-пилот ВВС Арабских Эмиратов майор Марьям аль-Мансури возле своего истребителя F-16
© AFP 2017 / HO/WAM
Майор ВВС Арабских Эмиратов аль-Мансури имеет диплом специалиста по английской литературе, а военнослужащей девушка стала в 2007 году.
© AFP 2017 / Stringer30 марта 2006 года, после трех лет упорных тренировок вместе с 32 мужчинами, удостоверения пилотов истребителей ВВС Пакистана получили четыре девушки.Женщины-пилоты ВВС Пакистана на военной базе в Рисалпуре, Пакистан
© AFP 2017 / Stringer
30 марта 2006 года, после трех лет упорных тренировок вместе с 32 мужчинами, удостоверения пилотов истребителей ВВС Пакистана получили четыре девушки.
© AFP 2017 / Johannes EiseleВ ВВС Народно-освободительной армии Китая сейчас служат около 50 женщин-пилотов. Впервые китайские девушки были допущены к штурвалу реактивных истребителей в 2009 году на параде по случаю 60-летия основания Китайской Народной Республики.Летчики из пилотажной группы ВВС Китая возле самолета J-10
© AFP 2017 / Johannes Eisele
В ВВС Народно-освободительной армии Китая сейчас служат около 50 женщин-пилотов. Впервые китайские девушки были допущены к штурвалу реактивных истребителей в 2009 году на параде по случаю 60-летия основания Китайской Народной Республики.
© AFP 2017Джоанна Мэри Солтер - первая женщина-пилот реактивных самолетов Королевских ВВС. Она была первой женщиной, управляющей штурмовиком Tornado в боевых условиях. Джоанна Солтер приступила к службе в инженерных структурах Королевских ВВС в 1986 году в возрасте 18 лет. В 1992 году, когда в Британии женщинам разрешили летать на реактивных самолетах, прошла обучение в качестве пилота. Солтер покинула Королевские ВВС в 2000 году, после рождения первой дочери. Сейчас она пишет книги и читает лекции британским курсантам.Джо Салтер – первая британка, которая начала пилотировать реактивные самолеты Королевских ВВС
© AFP 2017
Джоанна Мэри Солтер - первая женщина-пилот реактивных самолетов Королевских ВВС. Она была первой женщиной, управляющей штурмовиком Tornado в боевых условиях. Джоанна Солтер приступила к службе в инженерных структурах Королевских ВВС в 1986 году в возрасте 18 лет. В 1992 году, когда в Британии женщинам разрешили летать на реактивных самолетах, прошла обучение в качестве пилота. Солтер покинула Королевские ВВС в 2000 году, после рождения первой дочери. Сейчас она пишет книги и читает лекции британским курсантам.
© AP Photo / Kenneth LambertПодполковник ВВС США Марта Максалли - первая женщина-пилот, участвовавшая в боевой операции. Она налетала 100 часов в южном Ираке, затем была направлена на военную базу в Саудовскую Аравию. Имя Марты Максалли попало в прессу в 1995 году после того, как она отказалась выполнять приказ командования о ношении вне военной базы черного платья абайя (традиционной арабской женской одежды). Максалли обратилась в суд с жалобой на нарушение ее конституционного права практиковать свою христианскую веру и на дискриминацию по половому признаку. В 2002 году министерство обороны США разрешило женщинам свободно выбирать гардероб на территории базы, однако за ее пределами потребовало все же придерживаться правил Саудовской Аравии.Подполковник ВВС США Марта Максалли
© AP Photo / Kenneth Lambert
Подполковник ВВС США Марта Максалли - первая женщина-пилот, участвовавшая в боевой операции. Она налетала 100 часов в южном Ираке, затем была направлена на военную базу в Саудовскую Аравию. Имя Марты Максалли попало в прессу в 1995 году после того, как она отказалась выполнять приказ командования о ношении вне военной базы черного платья абайя (традиционной арабской женской одежды). Максалли обратилась в суд с жалобой на нарушение ее конституционного права практиковать свою христианскую веру и на дискриминацию по половому признаку. В 2002 году министерство обороны США разрешило женщинам свободно выбирать гардероб на территории базы, однако за ее пределами потребовало все же придерживаться правил Саудовской Аравии.
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