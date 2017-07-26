В Минобороны не считают, что права россиянок на службу в армии ограничены
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали сообщения о необходимости введения для женщин военной службы по призыву.
"Дискуссия о необходимости введения в России обязательного призыва женщин на срочную военную службу продолжается уже многие годы. При этом никакого ограничения в правах для женщин на прохождение военной службы в Вооруженных силах не существует", — заявили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с федеральным законом РФ "Об обороне", "комплектование Вооруженных Сил осуществляется как в добровольном порядке — по контракту, так и на основе призыва граждан РФ на военную службу".
Таким образом, военная служба по призыву, в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", является не правом, а обязанностью для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
"Сегодня любая женщина беспрепятственно и успешно реализует свои права на прохождение военной службы в добровольном порядке, – по контракту. Причем на любых должностях: от солдата до генерала. Количество военнослужащих женского пола в Вооруженных силах РФ ежегодно увеличивается", — сообщили в Минобороны.
В настоящее время в российской армии на различных должностях проходят службу более 45 тысяч военнослужащих женского пола. Большинство из них проходят службу в подразделениях связи и тыла, в медицинской службе, а также в военных учебных заведениях, добавили в министерстве.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в среду, что девушки в России ущемлены в праве проходить срочную службу, хотя они "крутые и могут не хуже мальчишек отслужить в армии".
Первая женщина-пилот истребителя F-22 ВВС США капитан Джемми Джемисон.
Женщины служат и в ВВС Ливии.
33-летняя Ульрике Флендер (Ulrike Flender) - первая женщина летчик-истребитель ВВС Германии. В 2006 году она первой из европейских женщин закончила курсы пилотирования по совместной программе Euro-NATO. В 2007 году о ней сняли документальный фильм.
Старший лейтенант Дженни Флинн - первая женщина-пилот американского двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E.
Сейчас в ВВС Пакистана более 300 женщин, пять лет назад их было около ста.
Майор Марьям аль-Мансури - первая женщина-пилот ВВС Арабских Эмиратов. Она стала первой летчицей ОАЭ, управляющей истребителем F-16 в боевых условиях.
Майор ВВС Арабских Эмиратов аль-Мансури имеет диплом специалиста по английской литературе, а военнослужащей девушка стала в 2007 году.
30 марта 2006 года, после трех лет упорных тренировок вместе с 32 мужчинами, удостоверения пилотов истребителей ВВС Пакистана получили четыре девушки.
В ВВС Народно-освободительной армии Китая сейчас служат около 50 женщин-пилотов. Впервые китайские девушки были допущены к штурвалу реактивных истребителей в 2009 году на параде по случаю 60-летия основания Китайской Народной Республики.
Джоанна Мэри Солтер - первая женщина-пилот реактивных самолетов Королевских ВВС. Она была первой женщиной, управляющей штурмовиком Tornado в боевых условиях. Джоанна Солтер приступила к службе в инженерных структурах Королевских ВВС в 1986 году в возрасте 18 лет. В 1992 году, когда в Британии женщинам разрешили летать на реактивных самолетах, прошла обучение в качестве пилота. Солтер покинула Королевские ВВС в 2000 году, после рождения первой дочери. Сейчас она пишет книги и читает лекции британским курсантам.
Подполковник ВВС США Марта Максалли - первая женщина-пилот, участвовавшая в боевой операции. Она налетала 100 часов в южном Ираке, затем была направлена на военную базу в Саудовскую Аравию. Имя Марты Максалли попало в прессу в 1995 году после того, как она отказалась выполнять приказ командования о ношении вне военной базы черного платья абайя (традиционной арабской женской одежды). Максалли обратилась в суд с жалобой на нарушение ее конституционного права практиковать свою христианскую веру и на дискриминацию по половому признаку. В 2002 году министерство обороны США разрешило женщинам свободно выбирать гардероб на территории базы, однако за ее пределами потребовало все же придерживаться правил Саудовской Аравии.