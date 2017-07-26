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Безопасность

Корабли Каспийской флотилии отразили ракетный удар "противника"

08:5626.07.2017
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© Фото : Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фотоМалый ракетный корабль Великий Устюг во время учений в Каспийском море. Архивное фото
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии отразил ракетный удар условного противника в рамках подготовки праздничных мероприятий в честь дня ВМФ в Астрахани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника. Данное учение является одним из эпизодов военно-спортивного праздника и будет показано жителям и гостям города Астрахани в ходе празднования Дня ВМФ 30 июля", — сказал он.

Полковник добавил, что во время учений радиотехническая боевая часть вместе с боевыми расчетами корабельной артиллерии отработали постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а также активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Артиллеристы, отражая атаку воздушного "противника", используют холостые боеприпасы, а также скорострельные пушки и системы зенитного огня, подчеркнул Астафьев.

Празднование Дня ВМФ в год трех юбилеев
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Военно-морской парад, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, прошел в Севастополе.
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© РИА Новости / Людмила Попова
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Отличительной особенностью праздника в Санкт-Петербурге стало участие в морском параде кораблей и подводных лодок нового поколения, поступивших в состав ВМФ в рамках государственной программы военного кораблестроения.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКрейсер "Аврора" — уникальный исторический памятник России, символ октябрьской революции 1917 года. Это единственный корабль отечественного флота, участвовавший в четырех войнах. С сентября 2014 года он находился на ремонте. Крейсер вернулся к месту вечной стоянки у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге в ночь на 16 июля. Для жителей города он откроется 3 августа.Празднование Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Крейсер "Аврора" — уникальный исторический памятник России, символ октябрьской революции 1917 года. Это единственный корабль отечественного флота, участвовавший в четырех войнах. С сентября 2014 года он находился на ремонте. Крейсер вернулся к месту вечной стоянки у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге в ночь на 16 июля. Для жителей города он откроется 3 августа.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке парад завершился выступлением на борту ракетного крейсера "Варяг" оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.Празднование Дня ВМФ в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке парад завершился выступлением на борту ракетного крейсера "Варяг" оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во время праздника во Владивостоке военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения "разминировали плацдарм", а большой десантный корабль "Адмирал Невельской" высадил на берег бронетранспортеры с десантом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота крейсер "Аврора". Глава государства прибыл к месту стоянки "Авроры" на катере. Поднявшись на борт, он осмотрел верхнюю палубу и радиорубку.Президент РФ В. Путин принимает участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота крейсер "Аврора". Глава государства прибыл к месту стоянки "Авроры" на катере. Поднявшись на борт, он осмотрел верхнюю палубу и радиорубку.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо время празднования Дня ВМФ спецназ ТОФ провел операцию по обезвреживанию "террористов".Празднование Дня ВМФ в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во время празднования Дня ВМФ спецназ ТОФ провел операцию по обезвреживанию "террористов".
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Жители Владивостока на праздновании Дня ВМФ увидели операцию по уничтожению подлодки условного противника в Амурском заливе, парад военных кораблей с боевыми стрельбами.
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© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе глава Республики Крым Сергей Аксенов (слева) возложил венки к монументу морякам Черноморского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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© РИА Новости / Василий Батанов
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Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" во время военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, в Севастополе.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Показательные выступления спецназа ТОФ во Владивостоке.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке в празднике участвовало более 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения флота. Было задействовано до 40 единиц военной техники, а также свыше двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.
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