Корабли Каспийской флотилии отразили ракетный удар "противника"
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отряд кораблей Каспийской флотилии отразил ракетный удар условного противника в рамках подготовки праздничных мероприятий в честь дня ВМФ в Астрахани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"В рамках подготовки праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота экипажи малого ракетного корабля "Великий Устюг" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника. Данное учение является одним из эпизодов военно-спортивного праздника и будет показано жителям и гостям города Астрахани в ходе празднования Дня ВМФ 30 июля", — сказал он.
Полковник добавил, что во время учений радиотехническая боевая часть вместе с боевыми расчетами корабельной артиллерии отработали постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а также активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.
Артиллеристы, отражая атаку воздушного "противника", используют холостые боеприпасы, а также скорострельные пушки и системы зенитного огня, подчеркнул Астафьев.
Военно-морской парад, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, прошел в Севастополе.
Отличительной особенностью праздника в Санкт-Петербурге стало участие в морском параде кораблей и подводных лодок нового поколения, поступивших в состав ВМФ в рамках государственной программы военного кораблестроения.
Крейсер "Аврора" — уникальный исторический памятник России, символ октябрьской революции 1917 года. Это единственный корабль отечественного флота, участвовавший в четырех войнах. С сентября 2014 года он находился на ремонте. Крейсер вернулся к месту вечной стоянки у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге в ночь на 16 июля. Для жителей города он откроется 3 августа.
Во Владивостоке парад завершился выступлением на борту ракетного крейсера "Варяг" оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
Во время праздника во Владивостоке военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения "разминировали плацдарм", а большой десантный корабль "Адмирал Невельской" высадил на берег бронетранспортеры с десантом.
Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге в день Военно-морского флота крейсер "Аврора". Глава государства прибыл к месту стоянки "Авроры" на катере. Поднявшись на борт, он осмотрел верхнюю палубу и радиорубку.
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Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" во время военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России, в Севастополе.
Показательные выступления спецназа ТОФ во Владивостоке.
Вечером жителей Владивостока ждал праздничный салют из 400 залпов.
Во Владивостоке в празднике участвовало более 30 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения флота. Было задействовано до 40 единиц военной техники, а также свыше двух тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота.