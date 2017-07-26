Ту-22 в сопровождении Су-27 выполнили тренировочный полет над Черным морем

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 во вторник выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"25 июля 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 в соответствии с планом подготовки выполнили учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Черного моря. Полет двух бомбардировщиков Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. В ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов российских сверхзвуковых ракетоносцев.