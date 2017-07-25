На 58-м этаже здания в "Москва-сити" завершились учения по тушению пожара

На 58-м этаже здания в Москва-сити завершились учения по тушению пожара

На 58-м этаже здания в Москва-сити завершились учения по тушению пожара

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Завершились пожарно-тактические учения в башне "Империя" в международном деловом центре "Москва-Сити", где, согласно легенде, произошел пожар на 58-м этаже.

Учения проводил пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как сообщил начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ центра Эдуард Бондаренко, в ходе тренировки отрабатывалась подача воды на высоту 240 метров путем перекачки через переносные помпы, которые были установлены с противоположной части здания. Также, по его словам, проводилась проверка работоспособности водоподающих насосов.

"Отработали успешно. За час и семь минут были выполнены поставленные задачи. В ходе тренировки условно спасено пять человек", — сказал Бондаренко.

Как рассказал главный инженер управляющей компании "Сити", отвечающий за эксплуатацию башни "Империя", Константин Клименко, несмотря то, что плановые пожарные учения проходят регулярно, такая масштабная тренировка прошла в здании впервые. "Каждое здание, оно уникально, технически сложный объект. Совместные учения с пожарно-спасательным гарнизоном города Москвы по тушению "Империи" прошли впервые", — заявил Клименко.

В учениях принимали участие 85 человек и более 15 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев".