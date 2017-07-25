Корабли ТОФ становятся в линию парада, готовясь ко Дню ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота для празднования Дня ВМФ России стартовало в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Всего в линию военно-морского парада во Владивостоке будет поставлено 13 боевых кораблей ТОФ: флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир", — сообщил Матвеев.

Впервые в параде в честь Дня ВМФ примет участие новейший корвет "Совершенный", который 20 июля вошел боевой состав Тихоокеанского флота.

Для швартовки кораблей в Амурском заливе установлено более 20 массивов и бочек.