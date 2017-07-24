Межконтинентальный доставщик: зачем России новая тяжелая ракета

МОСКВА, 24 июля — РИА Новости, Андрей Станавов. Двадцать четвертого июля 1954 года в СССР был сдан эскизный проект первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7, знаменитой "семерки", открывшей эру нового ракетного оружия, способного быстро ударить в любую точку земного шара. За 60 с небольшим лет было создано пять поколений советских и российских МБР.

Сейчас Россия разрабатывает новейшую МБР РС-28 "Сармат", которую примут на вооружение в 2018-2020 годах. Ожидается, что она заменит тяжелую РС-20М "Воевода". О том, как развивалось российское ракетное вооружение и какие разработки легли в основу "Сармата," — в материале РИА Новости.

Первое поколение и "семерка"

В 1946 году вышло постановление Совмина о создании и серийном производстве управляемых баллистических ракет дальнего действия, которое стало отправной точкой в формировании нового рода Вооруженных сил — Ракетных войск. За месяц до постановления США запустили трофейную немецкую ракету "Фау-2" на полигоне Уайт-Сендз, и стало понятно, что мировой баланс сил под угрозой.



Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 стартовала в 1957 году. "Семерка" могла забрасывать до трех тонн полезной нагрузки на дальность восемь тысяч километров. Боевая часть — на базе первого отечественного заряда для тактической ядерной авиабомбы. Р-7 была принята на вооружение 20 января 1960 года. Вскоре на смену ей пришла Р-7А с дальностью полета 12 тысяч километров. Ракеты запускали с наземного открытого старта.

Высококипящие компоненты

В 60-70-е годы СССР начал перевооружаться на МБР второго поколения, работающие на высококипящих компонентах топлива (азотнокислотные окислители и несимметричный диметилгидразин). До 1965 года было развернуто 186 пусковых установок комплексов Р-16 и Р-16У. Теперь Р-16 стала первой межконтинентальной ракетой на хранимом жидком топливе, выгодно отличалась от Р-7 боевыми, эксплуатационными и стоимостными показателями и могла забрасывать боевую часть массой до двух тонн на дальность 11-13 тысяч километров.

В войсках неприветливо встретили ракеты на токсичном гептиле, но сокращение времени на подготовку к старту сыграло решающую роль. "Высококипящие" ракеты могли дежурить в заправленном состоянии длительное время без потерь компонентов топлива. Это было доказано на опыте эксплуатации ракет средней дальности Р-12 и Р-14. Кроме того, высокая уязвимость открытых стартовых комплексов вынудила конструкторов "спрятать" ракеты под землю, в защищенные шахтные пусковые установки.

Один старт — несколько ударов

В 70-80-е годы в СССР были разработаны МБР третьего и четвертого поколений с разделяющимися боевыми частями и повышенной точностью. В 1975 году на боевое дежурство стала тяжелая ракета Р-36М (РС-20А "Сатана"), которая впоследствии стала основной ударной силой советских и российских РВСН. Ракета уникальна в своем классе и до сих пор не имеет аналогов в мире.

В конце 80-х годов началось производство мобильных и стационарных комплексов четвертого поколения (РС-12М "Тополь", РС-22, РС-20В "Воевода"), которые в модернизированном виде состоят на вооружении РВСН по сей день. В 1996 году РВСН начали получать МБР пятого поколения РС-12М2 "Тополь-М" стационарного базирования, а в 2009-2010 году в состав РВСН вводятся полки, вооруженные новым мобильным комплексом "Тополь-М".

Вес имеет значение

На сегодняшний день российские РВСН вооружены ракетными комплексами пяти видов: РС-20М "Воевода", РС-18А, РС-12М "Тополь", РС-12М2 "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". Самый тяжелый из них "Воевода", забрасываемый вес составляет 8,8 тонны. Ракета несет десять разделяющихся ядерных боеголовок мощностью по мегатонне каждая. Один удар "Воеводы" способен стереть с лица Земли мегаполис размером с Нью-Йорк. Остальные ракеты ей в этом существенно уступают, к примеру "Ярс" забрасывает термоядерный заряд суммарной мощностью чуть более одной мегатонны.

Однако комплекс "Воевода" не вечен — морально устаревает. Именно на смену знаменитой "Сатане" (так "Воевода" называется по классификации НАТО) и должен прийти новейший "Сармат".

Еще одна "Сатана"

Стартовая масса "Сармата" составляет чуть менее 110 тонн. Несмотря на меньшую забрасываемую массу (до 5 тонн), "Сармат" превзойдет "Воеводу" по энергетической эффективности и будет оснащен средствами для преодоления американской ПРО. Пусковые шахты новых ракет будут максимально защищены физически — для полного уничтожения одной пусковой потребуется не менее семи ядерных ударов высокой точности.

Дальность "Сармата" будет превышать 11 тысяч километров, ракета сможет нести от 10 до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая. К целям боеголовки будут подлетать на гиперзвуковой скорости по программам индивидуального наведения. Перехватить боевые части будет непросто: в зависимости от ситуации они смогут маневрировать как крылатые или гиперзвуковые ракеты. Американское издание Business Insider включило "Сармат" наряду с "Ярсом" в список самых смертоносных российских вооружений. В материале отмечается, что в НАТО новую ракету уже назвали "Сатана-2".