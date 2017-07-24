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Межконтинентальный доставщик: зачем России новая тяжелая ракета

20:0024.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРакетный комплекс Ярс. Архивное фото.Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости, Андрей Станавов. Двадцать четвертого июля 1954 года в СССР был сдан эскизный проект первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7, знаменитой "семерки", открывшей эру нового ракетного оружия, способного быстро ударить в любую точку земного шара. За 60 с небольшим лет было создано пять поколений советских и российских МБР.

На пусковой площадке №175 Российских ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Казак
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СМИ узнали о переносе бросковых испытаний российской МБР "Сармат"

Сейчас Россия разрабатывает новейшую МБР РС-28 "Сармат", которую примут на вооружение в 2018-2020 годах. Ожидается, что она заменит тяжелую РС-20М "Воевода". О том, как развивалось российское ракетное вооружение и какие разработки легли в основу "Сармата," — в материале РИА Новости.

Первое поколение и "семерка"

В 1946 году вышло постановление Совмина о создании и серийном производстве управляемых баллистических ракет дальнего действия, которое стало отправной точкой в формировании нового рода Вооруженных сил — Ракетных войск. За месяц до постановления США запустили трофейную немецкую ракету "Фау-2" на полигоне Уайт-Сендз, и стало понятно, что мировой баланс сил под угрозой.

Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 стартовала в 1957 году. "Семерка" могла забрасывать до трех тонн полезной нагрузки на дальность восемь тысяч километров. Боевая часть — на базе первого отечественного заряда для тактической ядерной авиабомбы. Р-7 была принята на вооружение 20 января 1960 года. Вскоре на смену ей пришла Р-7А с дальностью полета 12 тысяч километров. Ракеты запускали с наземного открытого старта.

Элемент Межконтинентальной баллистической ракеты Р-7
© Федерация Космонавтики
История создания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7

Высококипящие компоненты

В 60-70-е годы СССР начал перевооружаться на МБР второго поколения, работающие на высококипящих компонентах топлива (азотнокислотные окислители и несимметричный диметилгидразин). До 1965 года было развернуто 186 пусковых установок комплексов Р-16 и Р-16У. Теперь Р-16 стала первой межконтинентальной ракетой на хранимом жидком топливе, выгодно отличалась от Р-7 боевыми, эксплуатационными и стоимостными показателями и могла забрасывать боевую часть массой до двух тонн на дальность 11-13 тысяч километров.

Подготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода), архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Военный эксперт: с ракетой "Сармат" мы опередили американцев лет на десять

В войсках неприветливо встретили ракеты на токсичном гептиле, но сокращение времени на подготовку к старту сыграло решающую роль. "Высококипящие" ракеты могли дежурить в заправленном состоянии длительное время без потерь компонентов топлива. Это было доказано на опыте эксплуатации ракет средней дальности Р-12 и Р-14. Кроме того, высокая уязвимость открытых стартовых комплексов вынудила конструкторов "спрятать" ракеты под землю, в защищенные шахтные пусковые установки.

Один старт — несколько ударов

В 70-80-е годы в СССР были разработаны МБР третьего и четвертого поколений с разделяющимися боевыми частями и повышенной точностью. В 1975 году на боевое дежурство стала тяжелая ракета Р-36М (РС-20А "Сатана"), которая впоследствии стала основной ударной силой советских и российских РВСН. Ракета уникальна в своем классе и до сих пор не имеет аналогов в мире.

В конце 80-х годов началось производство мобильных и стационарных комплексов четвертого поколения (РС-12М "Тополь", РС-22, РС-20В "Воевода"), которые в модернизированном виде состоят на вооружении РВСН по сей день. В 1996 году РВСН начали получать МБР пятого поколения РС-12М2 "Тополь-М" стационарного базирования, а в 2009-2010 году в состав РВСН вводятся полки, вооруженные новым мобильным комплексом "Тополь-М".

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство. Илья Питалев
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Путин: РВСН планомерно переходят на комплексы "Ярс"

Вес имеет значение

На сегодняшний день российские РВСН вооружены ракетными комплексами пяти видов: РС-20М "Воевода", РС-18А, РС-12М "Тополь", РС-12М2 "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". Самый тяжелый из них "Воевода", забрасываемый вес составляет 8,8 тонны. Ракета несет десять разделяющихся ядерных боеголовок мощностью по мегатонне каждая. Один удар "Воеводы" способен стереть с лица Земли мегаполис размером с Нью-Йорк. Остальные ракеты ей в этом существенно уступают, к примеру "Ярс" забрасывает термоядерный заряд суммарной мощностью чуть более одной мегатонны.

Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Ярсово" поле: зачем РВСН развернет на позициях десять ракетных полков

Однако комплекс "Воевода" не вечен — морально устаревает. Именно на смену знаменитой "Сатане" (так "Воевода" называется по классификации НАТО) и должен прийти новейший "Сармат".

Еще одна "Сатана"

Стартовая масса "Сармата" составляет чуть менее 110 тонн. Несмотря на меньшую забрасываемую массу (до 5 тонн), "Сармат" превзойдет "Воеводу" по энергетической эффективности и будет оснащен средствами для преодоления американской ПРО. Пусковые шахты новых ракет будут максимально защищены физически — для полного уничтожения одной пусковой потребуется не менее семи ядерных ударов высокой точности.

Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тяжелый ракетный комплекс "Сармат" примут на вооружение в 2019-2020 годах

Дальность "Сармата" будет превышать 11 тысяч километров, ракета сможет нести от 10 до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая. К целям боеголовки будут подлетать на гиперзвуковой скорости по программам индивидуального наведения. Перехватить боевые части будет непросто: в зависимости от ситуации они смогут маневрировать как крылатые или гиперзвуковые ракеты. Американское издание Business Insider включило "Сармат" наряду с "Ярсом" в список самых смертоносных российских вооружений. В материале отмечается, что в НАТО новую ракету уже назвали "Сатана-2".

© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкКомплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади. 1965 год
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Комплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади. 1965 год

 

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Серж К
Всегда нужно помнить - пока мы сильны и едины, на нас побоятся полезть напролом! Поэтому совершенствовать оружие нужно постоянно!
20:42
24.07.2017
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