Проверенные войной. Чем вооружат российскую боевую авиацию в 2018 году

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев сообщил, что в 2018 году ВКС получат более ста новых самолетов и вертолетов. Это заявление генерал-полковник сделал по итогам Международного авиакосмического салона МАКС-2017, завершившегося в минувшее воскресенье. По его словам, обновление авиапарка идет хорошими темпами.
"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся, — подчеркнул Бондарев. — Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности".
Отвечая на вопрос о госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы (ГПВ-2025), главком отметил, что финансированием "авиацию не обидели", а значит, средств на ВКС в ближайшую "восьмилетку" жалеть точно не будут. Напомним, ранее в июне Бондарев заявил, что к 2025 году весь парк авиационной техники будет обновлен на 80-90 процентов.
Тактический уровень
На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил имеется около 3800 самолетов различных типов, а также порядка 1400 вертолетов, транспортных, ударных и многоцелевых. Конечно, полностью обновить такой огромный авиапарк в короткие сроки не представляется возможным, подобная задача не под силу даже американцам с их колоссальным военным бюджетом. Однако тенденция, заложенная еще в 2011-2012 годах, продолжает сохраняться: в войска идут не единицы, а десятки и даже сотни новых машин.
В 2018 году в состав ВКС должно войти около 30 многоцелевых истребителей Су-30СМ, около двух десятков сверхманевренных Су-35С и 16 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях сирийской воздушной кампании, и за их будущее в составе российской авиации можно не беспокоиться. Легкий истребитель МиГ-35 в следующем году вряд ли пойдет в серию — на МАКС сообщалось, что, скорее всего, массовое производство этих машин начнется в 2019 году. Зато в следующем году ВКС России получат первую партию новых тренировочных самолетов СР-10 с крылом обратной стреловидности. Они будут использоваться в войсках для обучения пилотов наравне с турбовинтовыми Як-152 и реактивными Як-130.
А вот самого ожидаемого российского боевого самолета — истребителя пятого поколения ПАК ФА Т-50 — в следующем году ждать не стоит. Как сообщил на днях глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, первая установочная партия из 12 машин начнет поставляться в войска в 2019 году.
Стратегический уровень
Дальняя и стратегическая авиация в 2018 году принципиально новых машин не получит. Однако известно, что ПАО "Туполев" в следующем году планирует представить первый модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М, в основе которого лежит еще советский проект Ту-22М4. Главное отличие обновленного самолета от предшественников — его оружие. Ту-22М3М сможет нести крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-32 — глубокую модернизацию более старых Х-22. На ней установлены более мощный двигатель и помехозащищенная радиолокационно-инерциальная система наведения. Сообщалось, что ракета способна поразить цель на расстоянии до 1000 километров, что позволит Ту-22М3М осуществлять ее пуск, не заходя в зону действия ПВО противника.
"Старший брат" этого самолета — стратегический ракетоносец Ту-160 — в настоящий момент проходит модернизацию. Первый опытный образец Ту-160М2 появится в 2019 году. Сообщалось, что новый самолет будет основой воздушного компонента российской "ядерной триады" и останется ею как минимум до 2030 года.
Новый "охотник"
В рамках авиасалона МАКС Минобороны подписало контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку двух новейших многоцелевых вертолетов Ми-38. Первую машину передадут военным в 2018 году, а до 2020 года их в войсках будет уже пятнадцать. Ми-38 выполнен с широким применением композитных материалов, имеет самое современное оборудование и может использоваться для решения разных задач — транспортных, поисково-спасательных, разведывательных, медицинских. Примечательно, что эта машина, еще не пошедшая в серию, уже поставила несколько мировых рекордов. В частности, в 2012 году экипажу удалось поднять Ми-38 на ранее не досягаемую для вертолетов высоту — 8600 метров.
— Я бы отметил один важный момент: в производстве оперативно-тактической и армейской авиации нам удалось практически полностью закрыть вопрос импортозамещения, — рассказал Виктор Мураховский. — Еще пять лет назад мы серьезно зависели от вертолетных двигателей, производимых украинским концерном "Мотор Сич". Однако Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) фактически удалось за три года полностью организовать собственное производство в России. Это же касается и двигателей для многих крылатых ракет.
Давняя проблема
Традиционной проблемой для ВКС России остается обновление парка военно-транспортной авиации. Сотрудничество с Украиной по поставкам самолетов КБ Антонова по понятным причинам свернуто, а российские аналоги пока задерживаются. В частности, перспективный Ил-112, который будет должен заменить Ан-26 и, частично, Ан-12, в следующем году впервые поднимется в воздух. Его серийного производства не стоит ждать раньше 2019-2020 годов. Определенные сложности возникли и с тяжелыми Ил-76. Еще в июне ОАО "Ил" сдвинуло сроки по поставке 39 новых Ил-76МД-90А с 2020 на 2024 годы. Причиной стал пересмотр условий контракта, подписанного ОАК и Минобороны в 2012 году. По мнению авиастроителей, в нем была занижена реальная стоимость строительства самолетов.
Кроме того, пока неясно, когда в России появится замена сверхтяжелым Ан-124 "Руслан". КБ Ильюшина еще в 2013 году объявило о начале работы над проектом "Ермак" (также известным под обозначением ПТС — перспективный транспортный самолет). Сообщалось, что он сможет поднимать в воздух 80-100 тонн груза, что эквивалентно весу пяти боевых машин пехоты БМП-3. Специально для него сейчас разрабатывается перспективный двигатель на основе ПД-14 (устанавливается, в частности, на новейшие пассажирские МС-21) с тягой 30 тонн. В серийное производство "Ермак", как ожидается, должен пойти к 2024 году.