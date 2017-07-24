Проверенные войной. Чем вооружат российскую боевую авиацию в 2018 году

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев сообщил, что в 2018 году ВКС получат более ста новых самолетов и вертолетов. Это заявление генерал-полковник сделал по итогам Международного авиакосмического салона МАКС-2017, завершившегося в минувшее воскресенье. По его словам, обновление авиапарка идет хорошими темпами.

"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся, — подчеркнул Бондарев. — Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности".

Отвечая на вопрос о госпрограмме вооружений на 2018-2025 годы (ГПВ-2025), главком отметил, что финансированием "авиацию не обидели", а значит, средств на ВКС в ближайшую "восьмилетку" жалеть точно не будут. Напомним, ранее в июне Бондарев заявил, что к 2025 году весь парк авиационной техники будет обновлен на 80-90 процентов.

Тактический уровень

На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил имеется около 3800 самолетов различных типов, а также порядка 1400 вертолетов, транспортных, ударных и многоцелевых. Конечно, полностью обновить такой огромный авиапарк в короткие сроки не представляется возможным, подобная задача не под силу даже американцам с их колоссальным военным бюджетом. Однако тенденция, заложенная еще в 2011-2012 годах, продолжает сохраняться: в войска идут не единицы, а десятки и даже сотни новых машин.

— Сегодня можно с уверенностью сказать, что парк оперативно-тактической авиации удастся обновить до заданных 80-90 процентов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас хорошо отлажено производство истребителей Су-30СМ и Су-35С, скоро пойдет в серийное производство новый МиГ-35. Фронтовые бомбардировщики Су-34 активно вытесняют уже порядком устаревшие Су-24. До 2020 года должен пойти в серию истребитель пятого поколения Т-50. Положительная динамика и в армейской авиации, которая ежегодно получает десятки новых вертолетов Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, современные модификации Ми-8 и других.

В 2018 году в состав ВКС должно войти около 30 многоцелевых истребителей Су-30СМ, около двух десятков сверхманевренных Су-35С и 16 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях сирийской воздушной кампании, и за их будущее в составе российской авиации можно не беспокоиться. Легкий истребитель МиГ-35 в следующем году вряд ли пойдет в серию — на МАКС сообщалось, что, скорее всего, массовое производство этих машин начнется в 2019 году. Зато в следующем году ВКС России получат первую партию новых тренировочных самолетов СР-10 с крылом обратной стреловидности. Они будут использоваться в войсках для обучения пилотов наравне с турбовинтовыми Як-152 и реактивными Як-130.

А вот самого ожидаемого российского боевого самолета — истребителя пятого поколения ПАК ФА Т-50 — в следующем году ждать не стоит. Как сообщил на днях глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, первая установочная партия из 12 машин начнет поставляться в войска в 2019 году.

Стратегический уровень

Дальняя и стратегическая авиация в 2018 году принципиально новых машин не получит. Однако известно, что ПАО "Туполев" в следующем году планирует представить первый модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М, в основе которого лежит еще советский проект Ту-22М4. Главное отличие обновленного самолета от предшественников — его оружие. Ту-22М3М сможет нести крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-32 — глубокую модернизацию более старых Х-22. На ней установлены более мощный двигатель и помехозащищенная радиолокационно-инерциальная система наведения. Сообщалось, что ракета способна поразить цель на расстоянии до 1000 километров, что позволит Ту-22М3М осуществлять ее пуск, не заходя в зону действия ПВО противника.

"Старший брат" этого самолета — стратегический ракетоносец Ту-160 — в настоящий момент проходит модернизацию. Первый опытный образец Ту-160М2 появится в 2019 году. Сообщалось, что новый самолет будет основой воздушного компонента российской "ядерной триады" и останется ею как минимум до 2030 года.

Новый "охотник"

— Последний серийный Ту-160 был собран в 2008 году, — напомнил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — С того времени элементная база продвинулась далеко вперед. Появилась более совершенная авионика, стало больше цифровой аппаратуры, появились новые приборы, которые входят в прицельно-навигационный комплекс бомбардировщика. Разработаны и уже пошли в серию новые комплексы бортовой обороны. Противник тоже не сидел на месте и активно создавал средства поражения, которые стали гораздо "хитрее" тех, которым должны были противостоять оригинальные Ту-160. Наконец, изменится приборная панель у пилотов, появится новое нашлемное оборудование. В общем, если внешне "Белый лебедь" практически не изменится, то электронная "начинка" у него будет совсем другая.

По словам Виктора Бондарева, в 2018 году в войска пойдут первые модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ — дальнейшее развитие широко известных "Ночных охотников". Они получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование, дублированную систему управления, благодаря которой штурман-оператор сможет брать управление машиной на себя, новые лопасти, двигатель с повышенными характеристиками, системы радиоэлектронной борьбы и, самое главное, надвтулочную радиолокационную станцию Н025. Она будет располагаться над несущим винтом (как на американском AH-64D Longbow) и обеспечивать круговое обнаружение целей. Пилоту будет достаточно лишь немного "вынырнуть" из за укрытия (леса, пригорка, здания), чтобы получить полную картину происходящего на поле боя. Кроме того, РЛС возьмет на себя функции наведения ракет с радиокомандной системой управления. Ранее эту задачу выполнял характерный зеленый "нос" Ми-28Н, который в новой модификации существенно "укоротят".

В рамках авиасалона МАКС Минобороны подписало контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку двух новейших многоцелевых вертолетов Ми-38. Первую машину передадут военным в 2018 году, а до 2020 года их в войсках будет уже пятнадцать. Ми-38 выполнен с широким применением композитных материалов, имеет самое современное оборудование и может использоваться для решения разных задач — транспортных, поисково-спасательных, разведывательных, медицинских. Примечательно, что эта машина, еще не пошедшая в серию, уже поставила несколько мировых рекордов. В частности, в 2012 году экипажу удалось поднять Ми-38 на ранее не досягаемую для вертолетов высоту — 8600 метров.

— Я бы отметил один важный момент: в производстве оперативно-тактической и армейской авиации нам удалось практически полностью закрыть вопрос импортозамещения, — рассказал Виктор Мураховский. — Еще пять лет назад мы серьезно зависели от вертолетных двигателей, производимых украинским концерном "Мотор Сич". Однако Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) фактически удалось за три года полностью организовать собственное производство в России. Это же касается и двигателей для многих крылатых ракет.

Давняя проблема

Традиционной проблемой для ВКС России остается обновление парка военно-транспортной авиации. Сотрудничество с Украиной по поставкам самолетов КБ Антонова по понятным причинам свернуто, а российские аналоги пока задерживаются. В частности, перспективный Ил-112, который будет должен заменить Ан-26 и, частично, Ан-12, в следующем году впервые поднимется в воздух. Его серийного производства не стоит ждать раньше 2019-2020 годов. Определенные сложности возникли и с тяжелыми Ил-76. Еще в июне ОАО "Ил" сдвинуло сроки по поставке 39 новых Ил-76МД-90А с 2020 на 2024 годы. Причиной стал пересмотр условий контракта, подписанного ОАК и Минобороны в 2012 году. По мнению авиастроителей, в нем была занижена реальная стоимость строительства самолетов.

Кроме того, пока неясно, когда в России появится замена сверхтяжелым Ан-124 "Руслан". КБ Ильюшина еще в 2013 году объявило о начале работы над проектом "Ермак" (также известным под обозначением ПТС — перспективный транспортный самолет). Сообщалось, что он сможет поднимать в воздух 80-100 тонн груза, что эквивалентно весу пяти боевых машин пехоты БМП-3. Специально для него сейчас разрабатывается перспективный двигатель на основе ПД-14 (устанавливается, в частности, на новейшие пассажирские МС-21) с тягой 30 тонн. В серийное производство "Ермак", как ожидается, должен пойти к 2024 году.