Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить в 2018 году более сотни новых самолетов и вертолетов, сообщил главнокомандующий ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся", — сказал он журналистам на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018-2025 годов, формируемой сейчас в стране, Бондарев подчеркнул, что "авиацию не обидели".
"Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности", — резюмировал главнокомандующий.
Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском завершает свою работу 23 июля.
Международный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
На протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.
Пилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Макет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Выступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
В четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.
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Студенты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Зенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
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Демонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Выступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.
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Посетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.
Пилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
На МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.
Пилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Шестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").
На МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.