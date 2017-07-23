Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году

Истребители Т-50 во время демонстрационных полетов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 20 июля 2017

Истребители Т-50 во время демонстрационных полетов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 20 июля 2017

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить в 2018 году более сотни новых самолетов и вертолетов, сообщил главнокомандующий ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся", — сказал он журналистам на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018-2025 годов, формируемой сейчас в стране, Бондарев подчеркнул, что "авиацию не обидели".

"Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности", — резюмировал главнокомандующий.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском завершает свою работу 23 июля.