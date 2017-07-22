Свыше 170 тысяч человек посетили в субботу авиасалон МАКС-2017

Зенитный ракетный комплекс Бук на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017

Зенитный ракетный комплекс Бук на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Авиасалон МАКС-2017 в Подмосковье в пятый день его проведения посетили почти 173 тысячи человек, рассказали в подмосковном главке МВД.

Авиасалон МАКС проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

"Двадцать второго июля 2017 года 13-й международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" посетило 173 700 человек", — говорится в сообщении.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.