Венесуэльские военные прибыли во Владивосток для участия в Армейских играх

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военные Венесуэлы прибыли на Тихоокеанский флот (ТОФ) для участия в конкурсе "Морской десант-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.

"Команда морских пехотинцев из Венесуэлы прибыла на Тихоокеанский флот для участия в международном конкурсе "Морской десант-2017", который состоится в рамках "Армейских международных игр — 2017" на полигонах Тихоокеанского флота", — сказал он.

По его словам, в ближайшее время во Владивосток прибудет команда из Ирана. После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями и примут технику, на которой они будут выступать на состязаниях.

Международный конкурс по полевой выучке "Морской Десант-2017" проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый этап начисляются баллы по сумме которых и определяется победитель.

Целями конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсе.