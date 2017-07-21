Публика осталась довольна увиденным на МАКС-2017, несмотря на грозу

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Гроза и проливной дождь, прошедшие после полудня в пятницу, на пару часов прервали демонстрационные полеты на авиашоу МАКС-2017 в подмосковном Жуковском; большинство зрителей не покинули выставку, дождались продолжения летной программы и остались довольны увиденным.

Зрители издалека

Тринадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) проходит на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском с 18 по 23 июля. В пятницу авиашоу открылось для широкой публики после завершившейся накануне деловой программы.

В пятницу на МАКС-2017, наряду со специалистами, пошел массовый зритель. В 11.00 начались плановые полеты над Раменским, где первыми показали летные возможности винтокрылых машин пилоты холдинга "Вертолеты России".

"Мы приехали из Молдовы специально, чтобы показать сыну Славе, как летают военные самолеты" — сказала Оксана Фартаул, наблюдавшая за полетами пилотажной группы "Соколы России". В это время шестилетний Вячеслав, который лицезрел авиашоу на плечах отца, энергично махал рукой пролетавшим над его рыжей головой истребителям Су-35.

Рядом за групповым пилотажем наблюдало большое семейство, прибывшее на МАКС с Чукотки. Жительница Анадыря Людмила Масютенко, с восхищением следя за синхронно взмывающими к тучам самолетам, выразила впечатления всех членов семьи одним словом: "Немыслимо".

Специалисты оценивают происходящее более сдержанно. К примеру, военные дипломаты, которым по службе положено особо не выказывать эмоций.

"На МАКСе я впервые. Выставка масштабная. Минусов не заметил. Обеспечение – на высоком уровне. Мне все очень понравилось", — сказал заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в России подполковник Адам Авджей.

Из уст офицера-авиатора на военно-дипломатической службе эта краткая оценка прозвучала отнюдь не как формальная.

Небо заплакало ливнем

Начавшийся после полудня ливень был как слезы восхищения, а гром – небесными аплодисментами. Но люди на аэродроме этого не поняли. Особенно — организаторы летной программы, прервавшие ее после первых молний.

Быстро намокшие зрители стали расходиться в разные стороны: кто в павильоны и прочие сооружения с крышей, кто – на выход.

Навстречу желающим покинуть территорию авиасалона в это время двинулся поток людей, только приехавших к контрольно-пропускным пунктам аэродрома.

Организаторы МАКС приступили к регулированию "броуновского движения" средствами громкой связи. Посетителей выставки призвали соблюдать спокойствие и переждать грозовой дождь.

Большинство зрителей авиашоу так и поступили, видимо, предчувствуя, что есть смысл потерпеть ради уникального зрелища, которое непременно продолжится.

Не пожалели

Прерванная стихией полетная программа возобновилась через пару часов – показом возможностей нового российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Затем зрители МАКС получили компенсацию за неудобства: они увидели, что умеют делать пилоты новейших российских крылатых машин, а также зарубежные мастера пилотажа.

Особенно удивил публику российский истребитель пятого поколения Т-50, называемый самолетом будущего. Его летные возможности выглядели просто запредельными для летательного аппарата тяжелее воздуха. Впрочем, все летавшие в пятницу над Раменским самолеты-участники авиашоу и их пилоты не остались без внимания и аплодисментов благодарных зрителей.