Публика осталась довольна увиденным на МАКС-2017, несмотря на грозу

19:2021.07.2017
(обновлено: 19:44 21.07.2017)
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Гроза и проливной дождь, прошедшие после полудня в пятницу, на пару часов прервали демонстрационные полеты на авиашоу МАКС-2017 в подмосковном Жуковском; большинство зрителей не покинули выставку, дождались продолжения летной программы и остались довольны увиденным.
Тринадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) проходит на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском с 18 по 23 июля. В пятницу авиашоу открылось для широкой публики после завершившейся накануне деловой программы.
Зрители издалека
В пятницу на МАКС-2017, наряду со специалистами, пошел массовый зритель. В 11.00 начались плановые полеты над Раменским, где первыми показали летные возможности винтокрылых машин пилоты холдинга "Вертолеты России".
"Мы приехали из Молдовы специально, чтобы показать сыну Славе, как летают военные самолеты" — сказала Оксана Фартаул, наблюдавшая за полетами пилотажной группы "Соколы России". В это время шестилетний Вячеслав, который лицезрел авиашоу на плечах отца, энергично махал рукой пролетавшим над его рыжей головой истребителям Су-35.
Рядом за групповым пилотажем наблюдало большое семейство, прибывшее на МАКС с Чукотки. Жительница Анадыря Людмила Масютенко, с восхищением следя за синхронно взмывающими к тучам самолетам, выразила впечатления всех членов семьи одним словом: "Немыслимо".
Международный авиационно-космического салон МАКС-2017. День четвертый
Специалисты оценивают происходящее более сдержанно. К примеру, военные дипломаты, которым по службе положено особо не выказывать эмоций.
"На МАКСе я впервые. Выставка масштабная. Минусов не заметил. Обеспечение – на высоком уровне. Мне все очень понравилось", — сказал заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в России подполковник Адам Авджей.
Из уст офицера-авиатора на военно-дипломатической службе эта краткая оценка прозвучала отнюдь не как формальная.
Небо заплакало ливнем
Начавшийся после полудня ливень был как слезы восхищения, а гром – небесными аплодисментами. Но люди на аэродроме этого не поняли. Особенно — организаторы летной программы, прервавшие ее после первых молний.
Быстро намокшие зрители стали расходиться в разные стороны: кто в павильоны и прочие сооружения с крышей, кто – на выход.
Навстречу желающим покинуть территорию авиасалона в это время двинулся поток людей, только приехавших к контрольно-пропускным пунктам аэродрома.
Организаторы МАКС приступили к регулированию "броуновского движения" средствами громкой связи. Посетителей выставки призвали соблюдать спокойствие и переждать грозовой дождь.
Большинство зрителей авиашоу так и поступили, видимо, предчувствуя, что есть смысл потерпеть ради уникального зрелища, которое непременно продолжится.
Самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
Не пожалели
Прерванная стихией полетная программа возобновилась через пару часов – показом возможностей нового российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Затем зрители МАКС получили компенсацию за неудобства: они увидели, что умеют делать пилоты новейших российских крылатых машин, а также зарубежные мастера пилотажа.
Особенно удивил публику российский истребитель пятого поколения Т-50, называемый самолетом будущего. Его летные возможности выглядели просто запредельными для летательного аппарата тяжелее воздуха. Впрочем, все летавшие в пятницу над Раменским самолеты-участники авиашоу и их пилоты не остались без внимания и аплодисментов благодарных зрителей.
Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
Самый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
После проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
Участник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
Макет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
Посетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
Владимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
Заявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
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В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.