Эксперты: российско-китайские учения на Балтике имеют историческое значение

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стартующие в пятницу на Балтике российско-китайские военно-морские учения имеют историческое значение – впервые перебросив корабли своих ВМС, Пекин демонстрирует готовность оказать Москве масштабную поддержку, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Так они прокомментировали начало учений "Морское взаимодействие-2017", которые пройдут с 21 по 28 июля. Данные маневры проводятся ежегодно, однако до 2017 года местом учений всегда являлась акватория Тихого океана.

Активная фаза "Морского взаимодействия" пройдет с 24 по 27 июля в Балтийском море, где моряки отработают совместные действия на воде, а также проведут тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Беспрецедентное взаимодействие



Как отметил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков, переброска Китаем кораблей на настолько дальнее расстояние для совместных учений с Россией демонстрирует беспрецедентную готовность взаимодействовать с Москвой для предотвращения общих угроз безопасности.

"Значение этих учений огромно: впервые за всю историю на Балтийском театре военных действий началась отработка совместных боевых действий ВМФ России и ВМС Китая. Это означает, что, во-первых, Китай ориентирован на поддержку РФ не только в районе Тихого океана, но и при необходимости может перебросить свои военные корабли для помощи Москвы в район Атлантики, используя при этом Северный морской путь", — отметил эксперт.

Собеседник агентства предположил, что эти учения могут стать сигналом того, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно из экономического международного формата преобразуется в полноценный военно-политический альянс.

Аналогичного мнения придерживается руководитель Движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, отметивший, что приглашение китайской стороны "на другой конец Земли" призвано продемонстрировать уважение Москвы к Пекину и исключительное значение, которое придает РФ укреплению сотрудничества с этой страной.

Новая концепция безопасности



Ненашев также отметил, что "Морское взаимодействие" является демонстрацией новой концепции международной безопасности, готовность к обеспечению которой проявляют Россия и Китай.

"Мы видим, что Евросоюз запутался в своих противоречиях, а международная безопасность требует сильных игроков. Россия и Китай показывает миру, что усилия по поддержанию миру приобретают трансатлантический масштаб. Москва и Пекин предлагают всему миру новую концепцию международной безопасности", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко выразил мнение, что учения в Балтике являются ответом на попытку США создать так называемую "инициативу четырех" — совместные военно-морские учения США, Индии, Австралии и Японии.

Мирный характер



Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что российско-китайские учения носят исключительно мирный характер, не угрожая ни одному государству в регионе.

"Разумеется, они проводятся не с какими-то враждебными целями, не против НАТО, а в целях консолидации, выработке общих подходов и совместных действий военных флотов России и Китая. В этом плане это важное, знаковое событие, которое отражает курс на развитие отношений стратегического партнерства между нашими странами", — сказал эксперт.

В то же время Коротченко добавил, что российско-китайские маневры призваны показать Североатлантическому альянсу невозможность его доминирования как в балтийском регионе, так и на других ключевых военно-морских направлениях.

Реакция НАТО



Говоря о возможной реакции НАТО на военно-морские учения РФ и Китая, эксперты сошлись во мнении, что Североатлантический альянс вряд ли пойдет на какие либо провокации, при этом будет тщательно следить за их проведением.

"Альянс будет отслеживать эти учения самым тщательным образом – провокации не исключены, но думаю, что действовать они будут осторожно", — предположил Сивков.

Отвечая на аналогичный вопрос, Ненашев подчеркнул, что если провокации со стороны альянса и возможны, то речь может идти лишь о сближении кораблей ВМС стран НАТО с военно-морскими порядками российской и китайской сторон.

"Международный интерес к этим учениям будет огромен. Не думаю, что НАТО решится на провокации. Безусловно, альянс будет вести радиоэлектронную разведку российско-китайских маневров, может быть, попытается показать свою смелость и пойдет на сближение к месту проведения учений", — заключил он.

Ранее научный сотрудник исследовательского института ВМС Китая Чжан Цзюньшэ заявил, что совместные российско-китайские учениях "Морское взаимодействие-2017" носят мирный характер и не направлены против третьих стран.