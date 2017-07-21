США
21.0721 июля17:37МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Эксперты: российско-китайские учения на Балтике имеют историческое значение

17:3121.07.2017
0300
© РИА Новости / Министерство обороны ВеликобританииПерейти в фотобанкРоссийские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов. Архивное фотоРоссийские корабли Петр Великий и Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стартующие в пятницу на Балтике российско-китайские военно-морские учения имеют историческое значение – впервые перебросив корабли своих ВМС, Пекин демонстрирует готовность оказать Москве масштабную поддержку, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Корабль. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На совместные учения в Балтийск впервые придут три корабля ВМС Китая

Так они прокомментировали начало учений "Морское взаимодействие-2017", которые пройдут с 21 по 28 июля. Данные маневры проводятся ежегодно, однако до 2017 года местом учений всегда являлась акватория Тихого океана.

Активная фаза "Морского взаимодействия" пройдет с 24 по 27 июля в Балтийском море, где моряки отработают совместные действия на воде, а также проведут тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Беспрецедентное взаимодействие

Как отметил доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков, переброска Китаем кораблей на настолько дальнее расстояние для совместных учений с Россией демонстрирует беспрецедентную готовность взаимодействовать с Москвой для предотвращения общих угроз безопасности.

"Значение этих учений огромно: впервые за всю историю на Балтийском театре военных действий началась отработка совместных боевых действий ВМФ России и ВМС Китая. Это означает, что, во-первых, Китай ориентирован на поддержку РФ не только в районе Тихого океана, но и при необходимости может перебросить свои военные корабли для помощи Москвы в район Атлантики, используя при этом Северный морской путь", — отметил эксперт.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Эксперт: учения России и Китая в Балтийском море – ответ на давление Запада

Собеседник агентства предположил, что эти учения могут стать сигналом того, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно из экономического международного формата преобразуется в полноценный военно-политический альянс.

Аналогичного мнения придерживается руководитель Движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, отметивший, что приглашение китайской стороны "на другой конец Земли" призвано продемонстрировать уважение Москвы к Пекину и исключительное значение, которое придает РФ укреплению сотрудничества с этой страной.

Новая концепция безопасности

Ненашев также отметил, что "Морское взаимодействие" является демонстрацией новой концепции международной безопасности, готовность к обеспечению которой проявляют Россия и Китай.

"Мы видим, что Евросоюз запутался в своих противоречиях, а международная безопасность требует сильных игроков. Россия и Китай показывает миру, что усилия по поддержанию миру приобретают трансатлантический масштаб. Москва и Пекин предлагают всему миру новую концепцию международной безопасности", — сказал собеседник агентства.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Военный эксперт: в НАТО нашли новый повод для панических настроений

В свою очередь доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко выразил мнение, что учения в Балтике являются ответом на попытку США создать так называемую "инициативу четырех" — совместные военно-морские учения США, Индии, Австралии и Японии.

Мирный характер

Известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что российско-китайские учения носят исключительно мирный характер, не угрожая ни одному государству в регионе.

"Разумеется, они проводятся не с какими-то враждебными целями, не против НАТО, а в целях консолидации, выработке общих подходов и совместных действий военных флотов России и Китая. В этом плане это важное, знаковое событие, которое отражает курс на развитие отношений стратегического партнерства между нашими странами", — сказал эксперт.

В то же время Коротченко добавил, что российско-китайские маневры призваны показать Североатлантическому альянсу невозможность его доминирования как в балтийском регионе, так и на других ключевых военно-морских направлениях.

Реакция НАТО

Говоря о возможной реакции НАТО на военно-морские учения РФ и Китая, эксперты сошлись во мнении, что Североатлантический альянс вряд ли пойдет на какие либо провокации, при этом будет тщательно следить за их проведением.

"Альянс будет отслеживать эти учения самым тщательным образом – провокации не исключены, но думаю, что действовать они будут осторожно", — предположил Сивков.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Минобороны назвало дату проведения первого этапа российско-китайских учений

Отвечая на аналогичный вопрос, Ненашев подчеркнул, что если провокации со стороны альянса и возможны, то речь может идти лишь о сближении кораблей ВМС стран НАТО с военно-морскими порядками российской и китайской сторон.

"Международный интерес к этим учениям будет огромен. Не думаю, что НАТО решится на провокации. Безусловно, альянс будет вести радиоэлектронную разведку российско-китайских маневров, может быть, попытается показать свою смелость и пойдет на сближение к месту проведения учений", — заключил он.

Ранее научный сотрудник исследовательского института ВМС Китая Чжан Цзюньшэ заявил, что совместные российско-китайские учениях "Морское взаимодействие-2017" носят мирный характер и не направлены против третьих стран.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена