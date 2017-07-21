Росгвардия за полгода уничтожила 36 боевиков и изъяла более 170 "стволов"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Национальная гвардия России за первые шесть месяцев этого года ликвидировала 36 боевиков, изъяла более 170 "стволов" и свыше 37 тысяч боеприпасов, сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.
По его словам, уничтожено 55 объектов инфраструктуры боевиков, изъято более 170 единиц оружия и свыше 37 тысяч боеприпасов.
Кроме того, спецназ Росгвардии в лице СОБРа и ОМОНа обезвредил 35 вооруженных групп, задержал 164 вооруженных преступника и освободил 17 заложников.
Сравнительной статистики за январь-июнь 2016 года по понятным причинам у Росгвардии нет: ведомство было образовано 27 марта прошлого года. В ведомстве сообщали, что всего за первый год своего существования Национальная гвардия уничтожила на Северном Кавказе 125 боевиков.