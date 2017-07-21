Россия поставит Китаю четыре вертолета Ми-171Е

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens откажется от миноритарной доли в российской "Интеравтоматике", говорится в заявлении компании.

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщла, что Siemens рассматривает возможность выхода из "Интеравтоматики", которая, по данным агентства Рейтер , выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

"Siemens полностью прекратит участие в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями", — говорится в заявлении.