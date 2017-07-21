Морские пехотинцы Каспийской флотилии прыгнули с парашютом с 1300 метров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии выполнили прыжок с парашютом с высоты 1300 метров на сборах в Астрахани, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Впервые в ходе проведения сборов личный состав десантно-штурмовой роты выполнил затяжной прыжок с высоты порядка 1300 метров. Десантирование с парашютом выполняется военнослужащими из самолёта АН-26 и вертолёта МИ-8 в полном боевом снаряжении на высотах от 600 до 1500 метров", — сказал Астафьев журналистам.

Он добавил, что в сборах принимают участие более 200 военнослужащих десантно-штурмовых рот. В ходе учений военнослужащие отработали приемы и навыки ведения стрельбы по наземным целям с воздуха.